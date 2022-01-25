Görenleri hayran bıraktı: Türkiye'nin küçük Venedik'i beyaza büründü

Japonlar\u0131n d\u00fcnyan\u0131n g\u00f6r\u00fclmesi gereken 30 kasabas\u0131 aras\u0131na koydu\u011fu G\u00f6lyaz\u0131, beyaz \u00f6rt\u00fcs\u00fcyle g\u00f6renleri kendisine hayran b\u0131rak\u0131yor.,Bursa'n\u0131n Nil\u00fcfer il\u00e7esinde, Uluabat G\u00f6l\u00fc k\u0131y\u0131s\u0131ndaki G\u00f6lyaz\u0131 Mahallesi, her mevsimde kendisine hayran b\u0131rakmaya devam ediyor. G\u00f6lyaz\u0131, son iki g\u00fcnd\u00fcr devam eden kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131 ile beyaza b\u00fcr\u00fcnd\u00fc. Yakla\u015f\u0131k 2 bin 600 y\u0131l \u00f6nce hayat\u0131n ba\u015flad\u0131\u011f\u0131, nil\u00fcfer \u00e7i\u00e7e\u011fi ve bal\u0131k\u00e7\u0131 kad\u0131nlar\u0131yla me\u015fhur olan G\u00f6lyaz\u0131, karla kapl\u0131 g\u00f6r\u00fcnt\u00fcs\u00fcyle b\u00fcy\u00fck ilgi g\u00f6r\u00fcyor.,VENED\u0130K'E BENZET\u0130L\u0130YOR\r\n\r\n\u00d6zellikle k\u0131\u015f\u0131n g\u00f6l suyunun y\u00fckselip evlerin kap\u0131lar\u0131na kadar geldi\u011fi d\u00f6nemdeki g\u00f6r\u00fcnt\u00fcs\u00fcyle Venedik'e benzetilen \u015firin kasaba, Japon Seyahat Acentalar\u0131 Birli\u011fi taraf\u0131ndan "Avrupa'n\u0131n en g\u00fczel 30 kasabas\u0131" aras\u0131nda g\u00f6steriliyor. ,\u0130hlas Haber Ajans\u0131 muhabirleri taraf\u0131ndan havadan g\u00f6r\u00fcnt\u00fclenen beyazlar i\u00e7erisindeki G\u00f6lyaz\u0131, e\u015fsiz g\u00fczelli\u011fi ile hayran b\u0131rakt\u0131. (\u0130HA)