Görevimiz Tehlike 7 geliyor!

TG D\u0131\u015f Haberler - Hollywood efsanesi Tom Cruise (58) ile aktris Hayley Atwell, \u0130talya\u2019n\u0131n Roma \u015fehrinde G\u00f6revimiz Tehlike 7 filminin \u00e7ekimlerinde kameralara yakaland\u0131.\r\n,Bir araban\u0131n i\u00e7inde bulunan iki oyuncunun son derece ne\u015feli olduklar\u0131 ve s\u00fcrekli g\u00fcld\u00fckleri dikkat \u00e7ekti. G\u00fclme krizi film \u00e7ekimlerini de aksat\u0131rken, bir ara Hayley\u2019in g\u00fclmekten a\u011flad\u0131\u011f\u0131 ve g\u00f6zlerini sildi\u011fi g\u00f6r\u00fcld\u00fc. \r\n\r\n,.,Kameralar \u00e7ifti filme al\u0131rken arabay\u0131, tamponun \u00f6n\u00fcnde derme \u00e7atma bir koltu\u011fa oturan kaskl\u0131 adam kullan\u0131yordu. \r\n