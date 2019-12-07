Görme engelli genç hazırladı, dünyada 600 bin kişi kullanıyor

Hayatında yaşadığı zorluklardan yola çıkarak azmetti ve görme engellilerin hayatını kolaylaştıracak bir video yazılım programı geliştirdi. Iraklı gencin yaptığı o program şimdi dünya genelindeki 600 bin görme engellinin hayatını kolaylaştırdı. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı Yenimahalle Görme Engelliler Rehabilitasyon Merkezi, Türkiye’nin dört bir yanından gelen engelli bireyleri hayata hazırlıyor. Bireylerin hayata uyumlarını kolaylaştırmak, engelliliğin ortaya çıkardığı psikolojik ve sosyal problemlerini çözmelerine destek olmak amacıyla kurulan merkezde kursiyerler, sosyal yaşama kazandırılıyor.