.,Ard\u0131ndan \u00e7\u00f6lde \u00e7\u0131kan g\u00f6kku\u015fa\u011f\u0131 ise emeklerimin \u00f6d\u00fcl\u00fc oldu\u201d diyor. ,\u00c7\u00f6lde g\u00f6kku\u015fa\u011f\u0131 foto\u011fraf\u0131,Forster, Chasing Light (I\u015f\u0131\u011f\u0131n Pe\u015finde) ismini verdi\u011fi kitapta en be\u011fendi\u011fi foto\u011fraflar\u0131n\u0131 yay\u0131mlad\u0131. ,Foto\u011fraf\u00e7\u0131, \u201cNamib-Naukluft Milli Park\u0131'ndaki Wolwedans kum tepelerine ya\u011fmur ya\u011fmas\u0131na \u015fahit olmak i\u00e7in Namibya'ya sekiz kere yolculuk yapt\u0131m. ,Kitapta \u00f6zellikle \u0130zlanda\u2019da Fagradalsfjall Volkan\u0131\u2019ndaki patlama, Gr\u00f6nland\u2019da Kuzey I\u015f\u0131klar\u0131, \u0130svi\u00e7re\u2019de karlarla kapl\u0131 tepelerde \u00e7ekilmi\u015f foto\u011fraflar b\u00fcy\u00fck ilgi g\u00f6r\u00fcrken Forster hayat\u0131n\u0131n foto\u011fraf\u0131n\u0131n ise \u00c7\u00f6lde G\u00f6kku\u015fa\u011f\u0131 oldu\u011funu s\u00f6yl\u00fcyor.,Sonunda \u015fiddetli ya\u011fmur ya\u011f\u0131\u015f\u0131na denk geldim. ,TeNeues yay\u0131nevi taraf\u0131ndan yay\u0131mlanan kitapta d\u00fcnyan\u0131n en uzak diyarlar\u0131nda \u00e7ekilmi\u015f, birbirinden \u00e7arp\u0131c\u0131 150\u2019den fazla foto\u011fraf bulunuyor.