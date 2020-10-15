Görünce neye uğradığını şaşırdı... Bu para diğerlerinden çok farklı

T\u00fcrkiye genelinde bir\u00e7ok vatanda\u015f, s\u0131f\u0131rlar\u0131n eksik oldu\u011fu paralarla kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131. Kimisi 50 TL\u2019ye 30 bin TL istedi, kimisi 100 TL\u2019ye 75 bin TL istedi. ,Ancak \u0130neg\u00f6l\u2019de \u015fa\u015fk\u0131na \u00e7evirecek bir olay ya\u015fand\u0131. \u0130brahim Kan isimli vatanda\u015f bankadan \u00e7ekti\u011fi paralar\u0131n aras\u0131nda ki 100 TL\u2019nin bir b\u00f6l\u00fcm\u00fcnde 50 TL\u2019nin bask\u0131n\u0131 g\u00f6r\u00fcnce dondu kald\u0131., Gen\u00e7 nadir g\u00f6r\u00fclen bu paran\u0131n hikayesinin ise \u015f\u00f6yle anlatt\u0131:\r\n"Son bir hafta zarf\u0131nda 3 farkl\u0131 bankadan para \u00e7ektim veya yat\u0131rd\u0131m. Elimde kalan son 10 adet 100 TL\u2019lik banknottan biri evde oturdu\u011fum s\u0131rada dikkatimi \u00e7ekti. Paran\u0131n alt k\u0131sm\u0131nda hafif sar\u0131 renk oldu\u011funu g\u00f6rd\u00fcm. Paray\u0131 elime ald\u0131\u011f\u0131mda boya gibi bir \u015fey g\u00f6rd\u00fcm. Biraz daha dikkatli bakt\u0131\u011f\u0131mda parada bask\u0131 hatas\u0131 oldu\u011funu fark ettim. Akl\u0131ma hemen paran\u0131n sahte olabilece\u011fi geldi. Derhal paray\u0131 bankaya g\u00f6t\u00fcr\u00fcp sahte olup olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 sordum, paran\u0131n sahte olmad\u0131\u011f\u0131 ortaya \u00e7\u0131kt\u0131., Di\u011fer bas\u0131m hatas\u0131 olan paralardan \u00e7ok farkl\u0131, genelde di\u011fer bas\u0131m hatalar\u0131nda paradan bir s\u0131f\u0131r eksik ve \u015ferit kapal\u0131 olur. Ama bu parada tam tersine alt tarafta 50 TL\u2019nin bask\u0131s\u0131 ve bir s\u0131f\u0131r\u0131n fazla oldu\u011fu g\u00f6r\u00fcl\u00fcyor. ,Bu beni \u015fok \u015fa\u015f\u0131rtt\u0131. Bu paran\u0131n ileride tarih\u00ee bir de\u011feri olaca\u011f\u0131n\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorum. Koleksiyoncular\u0131n ilgi duyaca\u011f\u0131n\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorum, torunlar\u0131ma miras da kalabilir. ,Di\u011fer paralarda s\u0131f\u0131r eksik oluyor, ama bunda bir s\u0131f\u0131r fazla, hem de 50 TL\u2019nin bask\u0131s\u0131 var. \u015ea\u015f\u0131rmamak elde de\u011fil".