Görünce neye uğradığını şaşırdı... Bu para diğerlerinden çok farklı

Türkiye genelinde birçok vatandaş, sıfırların eksik olduğu paralarla karşılaştı. Kimisi 50 TL’ye 30 bin TL istedi, kimisi 100 TL’ye 75 bin TL istedi.