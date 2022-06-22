Gözler Fed’den gelecek olan açıklamada! Ünlü ekonomistler altında dip seviyeleri açıkladı (22 Haziran 2022 güncel altın fiyatları)

Piyasaların gözü yarın Merkez Bankası’nın açıklayacağı kritik kararda. Öte yandan Fed Başkanı Powell bugün açıklama yapacak. Altın fiyatları ise haftanın üçüncü iş gününe düşüşle başladı. Ons altın 1828 dolar bandında işlem görürken gram altın 1020 liralarda işlem görüyor. Kritik kararlar öncesi ekonomistler ons altının yıl sonu fiyatları üzerine değerlendirmelerini yaptı. Peki 22 Haziran 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar? Altın fiyatları düştü mü?