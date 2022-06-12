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Türkiye Gazetesi

Gözler Fed’e çevrildi! Emtia uzmanlarından altın fiyatlarını ateşleyecek 5 faktör (12 Haziran 2022 güncel altın fiyatları)

Gözler Fed’e çevrildi! Emtia uzmanlarından altın fiyatlarını ateşleyecek 5 faktör (12 Haziran 2022 güncel altın fiyatları)

Hafta başından bu yana yükselişini sürdüren altın fiyatları hafta sonunda vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Vatandaşlar yeni hafta öncesi ‘Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?’ sorusunu araştırmaya başladı. Dolar kuru 17,11 liradan işlem görürken gram altın 1029 TL seviyelerinde hareket ediyor. Piyasalar ise Fed’in açıklayacağı faiz kararına odaklandı. Peki Fed faizi yükseltir mi? Fed’in faiz kararı altın fiyatlarını nasıl etkiler? İşte 12 Haziran 2022 Pazar günü güncel altın fiyatları…

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