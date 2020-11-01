Göztepe açıkladı: Ali Çağın Kaygusuz hayatını kaybetti

S\u00fcper Lig ekibi G\u00f6ztepe, bir d\u00f6nem kul\u00fcpte staj yapan Ali \u00c7a\u011f\u0131n Kaygusuz'un \u0130zmir'de ya\u015fanan depremin ard\u0131ndan hayat\u0131n\u0131 kaybetti\u011fini a\u00e7\u0131klad\u0131.,\u00c7ukur dizisindeki Ali\u00e7o rol\u00fcyle sevilen oyuncu R\u0131za Kocao\u011flu, enkaz alt\u0131nda kalan G\u00f6ztepe taraftar\u0131 arkada\u015f\u0131 Ali \u00c7a\u011f\u0131n Kaygusuz'un alt\u0131nda kald\u0131\u011f\u0131 enkaz\u0131n ba\u015f\u0131nda beklerken ac\u0131 haberi ald\u0131. Ali \u00c7a\u011f\u0131n'\u0131n cans\u0131z bedenine ula\u015f\u0131ld\u0131.,G\u00f6ztepe'den yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada ''Ba\u015f\u0131m\u0131z sa\u011f olsun. Karde\u015fimiz Ali\u2019yi, Ali Kaygusuz\u2019u kaybetmenin \u00fcz\u00fcnt\u00fcs\u00fcn\u00fc ya\u015f\u0131yoruz. Ali\u2019ye Allah\u2019tan rahmet, camiam\u0131za ve ailesine sab\u0131rlar diliyoruz.'' s\u00f6zleri kullan\u0131ld\u0131.,RIZA KOCAO\u011eLU'NDAN PAYLA\u015eIM\r\n\r\n\u00c7ukur'un ba\u015far\u0131l\u0131 oyuncusu R\u0131za Kocao\u011flu, arkada\u015f\u0131 Ali'nin ac\u0131 haberini al\u0131nca kahroldu.,\u00dcnl\u00fc oyuncu arkada\u015f\u0131yla \u00e7ekilmi\u015f bir foto\u011fraf\u0131n\u0131 "Sen bizim bitmeyecek \u015fiirimizsin Ali \/ zaman ki sonsuzdur \/Bitmemi\u015f \u015fiirler gibidir" notuyla payla\u015ft\u0131.,S\u00fcper Lig ekiplerinden G\u00f6ztepe, \u0130zmir'de ya\u015fanan depremin ard\u0131ndan enkaz alt\u0131nda kalan Ali \u00c7a\u011f\u0131n Kaygusuz'un hayat\u0131n\u0131 kaybetti\u011fini a\u00e7\u0131klad\u0131.