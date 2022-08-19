Göztepe'nin yeni patronları kulübü devraldı! İzmir ekibi, Brentford ile kardeş kulüp oldu

Göztepe’nin yeni hissedarı Sport Republic şirketi CEO’su Rasmus Ankersen, yapılan lansmanla beraber kulübün başkanı oldu. Rasmus Ankersen, zor bir ülkeye geldiklerini ve Türkiye’deki ilk yabancı yatırımcı olduklarını belirterek, “Türkiye çok potansiyelli bir ülke. İnsanlar futbol için deliriyor. Göztepe’deki tutku bizim ilgimizi çekti” dedi. Ankersen, sürdürülebilir şekilde başarıyı hedeflediklerini belirterek, Göztepe taraftarlarına sabırlı olma çağrısında bulundu.