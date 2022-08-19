BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Göztepe'nin yeni patronları kulübü devraldı! İzmir ekibi, Brentford ile kardeş kulüp oldu

Göztepe'nin yeni patronları kulübü devraldı! İzmir ekibi, Brentford ile kardeş kulüp oldu

Göztepe’nin yeni hissedarı Sport Republic şirketi CEO’su Rasmus Ankersen, yapılan lansmanla beraber kulübün başkanı oldu. Rasmus Ankersen, zor bir ülkeye geldiklerini ve Türkiye’deki ilk yabancı yatırımcı olduklarını belirterek, “Türkiye çok potansiyelli bir ülke. İnsanlar futbol için deliriyor. Göztepe’deki tutku bizim ilgimizi çekti” dedi. Ankersen, sürdürülebilir şekilde başarıyı hedeflediklerini belirterek, Göztepe taraftarlarına sabırlı olma çağrısında bulundu.

Türkiye'de Bugün
Anasayfa
Gündem
Politika
Ekonomi
Dünya
Spor
Teknoloji
Sağlık
Türkiye'de Bugün
Sondakika
Yazarlar
Eğitim
Emlak
Magazin
Kültür-Sanat
Editörün Seçtikleri
Kurumsal
İhlas Gazetecilik Kurumsal
Künye
İletişim
Reklam
Kişisel Verilerin Korunması
Gizlilik İlkeleri
Kullanım Şartları
Privacy Policy
Sosyal Medya
Facebook
Twitter
Linkedin
Google Plus
RSS
E Gazete
Foto Galeri
Türkiye Internet Tv
Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza No:11 A/41 Yenibosna-Bahçelievler/ İSTANBUL COPYRIGHT ©İHLAS GAZETECİLİK Danışma Hattı : 444 0 144