Gözünde lens ile denize girdi, kör oldu!

\u0130ngiliz bir \u00f6\u011frenci, kontakt lensleri ile tatildeyken y\u00fczerken k\u00f6r oldu.\r\n,Londra'da 20 ya\u015f\u0131ndaki Miyako Aiko-Murray'nin Malta tatili kabusa d\u00f6nd\u00fc.\r\n,Gen\u00e7 kad\u0131n, Malta tatilinde lensleri ile denizde y\u00fczerken b\u00fcy\u00fck bir dalga vurdu ve su do\u011frudan g\u00f6zlerine s\u0131\u00e7rad\u0131.\r\n,Miyako'nun bir s\u00fcre sonra g\u00f6zleri k\u0131zarmaya ve migreni tutmaya ba\u015flad\u0131. Gen\u00e7 kad\u0131n g\u00f6zlerinin s\u00fcrekli suland\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve anl\u0131k sanc\u0131lar\u0131 da fark etti\u011finde hemen doktora ba\u015fvurdu.\r\n,Gen\u00e7 kad\u0131n doktora gitti\u011finde hayat\u0131n\u0131n \u015fokunu ya\u015fad\u0131, Doktoru kendisine Acanthamoeba Keratitis (amiplerin g\u00f6z kornean\u0131n\u0131 istila etti\u011fi nadir bir hastal\u0131k) te\u015fhisi koydu.\r\n,Aiko-Murray'in devam eden tedavisinin y\u0131llar alabilece\u011fi ve birka\u00e7 kornea nakli yap\u0131labilece\u011fi ifade edilirken gen\u00e7 kad\u0131n g\u00f6z\u00fc nedeniyle i\u015fini de kaybetti.Aiko-Murray\u2019e yard\u0131m etmek \u00fczere olu\u015fturulmu\u015f bir GoFundMe sayfas\u0131nda ise \u00fc\u00e7 g\u00fcnde 5.850 sterlin para topland\u0131. Gen\u00e7 kad\u0131n ise bir an \u00f6nce hayat\u0131n\u0131 yoluna koyaca\u011f\u0131 ve i\u015fine devam edece\u011fi g\u00fcn\u00fc bekliyor.\r\n\r\n