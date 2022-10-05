BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Gram altın bir haftada 70 lira birden yükseldi! Uzman isim, alım şansı için son tarihi açıkladı

Gram altın bir haftada 70 lira birden yükseldi! Uzman isim, alım şansı için son tarihi açıkladı

Altın, hafta başından itibaren yakaladığı yukarı yönlü ivmeyle yatırımcısını sevindirdi. Söz konusu artışların sürüp sürmeyeceği konusu merak edilirken, uzmanlardan kritik bir öneri geldi. Uzmanlar altının yükseliş bandının son bir kez ters yönde hareket edeceğini söyleyerek, bir alım fırsatı olduğuna dikkat çekip tarih verdi. Söz konusu tarihten sonra altın fiyatların yüksek eşikleri aşacağı yorumu yapıldı.

Türkiye'de Bugün
Anasayfa
Gündem
Politika
Ekonomi
Dünya
Spor
Teknoloji
Sağlık
Türkiye'de Bugün
Sondakika
Yazarlar
Eğitim
Emlak
Magazin
Kültür-Sanat
Editörün Seçtikleri
Kurumsal
İhlas Gazetecilik Kurumsal
Künye
İletişim
Reklam
Kişisel Verilerin Korunması
Gizlilik İlkeleri
Kullanım Şartları
Privacy Policy
Sosyal Medya
Facebook
Twitter
Linkedin
Google Plus
RSS
E Gazete
Foto Galeri
Türkiye Internet Tv
Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza No:11 A/41 Yenibosna-Bahçelievler/ İSTANBUL COPYRIGHT ©İHLAS GAZETECİLİK Danışma Hattı : 444 0 144