Gram altın bir haftada 70 lira birden yükseldi! Uzman isim, alım şansı için son tarihi açıkladı

Altın, hafta başından itibaren yakaladığı yukarı yönlü ivmeyle yatırımcısını sevindirdi. Söz konusu artışların sürüp sürmeyeceği konusu merak edilirken, uzmanlardan kritik bir öneri geldi. Uzmanlar altının yükseliş bandının son bir kez ters yönde hareket edeceğini söyleyerek, bir alım fırsatı olduğuna dikkat çekip tarih verdi. Söz konusu tarihten sonra altın fiyatların yüksek eşikleri aşacağı yorumu yapıldı.