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Türkiye Gazetesi

Gram altın kritik eşiği aştı! Tuna Kaya’dan çarpıcı altın tahmini: Bu seviyelere çıkacak

Gram altın kritik eşiği aştı! Tuna Kaya’dan çarpıcı altın tahmini: Bu seviyelere çıkacak

Yükselişe geçen dolar ve gram altın rekor seviyelere ulaştı. Dolar son altı ayın en yüksek seviyesine çıkarak 17,21 liraya kadar çıktı. Gram altın ise kritik eşik olan 1000 TL’yi aştı. Piyasalarda ise belirsiz hava sürüyor. Para Piyasaları Uzmanı Tuna Kaya ise dolar ve altında yeni direnç seviyelerini açıkladı. Dolar kurunun 21 liraya kadar çıkacağını söyleyen Tuna Kaya, gram altının 1200 TL’ye kadar ulaşacağını söyledi.

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