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Türkiye Gazetesi

Gram altın uçuşa geçti! İslam Memiş ‘Gaza gelmeyin’ diyerek alım için en uygun fırsatı açıkladı

Gram altın uçuşa geçti! İslam Memiş ‘Gaza gelmeyin’ diyerek alım için en uygun fırsatı açıkladı

Güne yükselişle başlayan gram altın 970 liraya kadar tırmandı. Dolar ise 16.35 TL’yi aşarak son 6 ayın zirvesini gördü. Yatırımcılar ise hem altının hem de doların yükselmesiyle ne yapacaklarını şaşırdı. Peki gram altın daha ne kadar yükselecek? Altın ve dolar için alım fırsatı ne zaman? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yatırımcıları uyararak yatırım için doğru zamanı açıkladı. Korku ve panik ile altın ve dolara giriş yapmanın doğru olmadığını belirten İslam Memiş, yatırımcıların sabırlı olmaları gerektiğini vurguladı. Türkiye’nin dolarda kırmızı çizgisi 16.40 TL olduğunu vurgulayan İslam Memiş, gaza gelmeyin uyarısında bulundu.

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