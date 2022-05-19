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Türkiye Gazetesi

Gram altın uçuşa geçti! İslam Memiş tarih vererek pik yapacağı seviyeyi açıkladı: Az bir süre kaldı

Gram altın uçuşa geçti! İslam Memiş tarih vererek pik yapacağı seviyeyi açıkladı: Az bir süre kaldı

Fed’in faiz artırım kararı sonrası dolar kurundaki yükseliş altın fiyatlarını baskılamıştı. Geçtiğimiz hafta düşüş eğiliminde olan altın fiyatları yeni haftaya yükselişle başlamıştı. Özellikle gram altın ve çeyrek altında sert yükselişler görülmüştü. Elinde gram altın bulunduran yatırımcılar ise tarihi zirveyi bekliyor. Peki gram altın yükselecek mi? Gram altının zirve yapacağı tarih ne zaman? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Temmuz ayını işaret ederek gram altının 1000 TL’ye çıkacağını belirtti. Öte yandan İslam Memiş, yatırımcıları yalan haberlerle ilgili uyarılarda bulundu. İşte İslam Memiş’in dikkat çeken açıklamaları…

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