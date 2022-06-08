Gram altında rekor seviye! 1000 lira sınırını geçti: 8 Haziran 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar kaç TL?

Altın fiyatlarında yükseliş başladı. 8 Haziran 2022 Çarşamba günü vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından altın fiyatları araştırılmaya başlandı. Gram altında beklenen yükselişler başladı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gram altının Haziran aylarında yükselişe geçeceğini ve 1000 TL’ye kadar ulaşacağını söylemişti ve beklenen an geldi. Gram altın haftanın üçüncü iş gününde 1005 liraya kadar çıktı. Çeyrek altın ise gram altından aldığı destekle yükselişe geçti. Peki bugün tam altın, yarım altın, cumhuriyet altını, çeyrek altın ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte anlık ve güncel rakamlar…