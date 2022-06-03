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Türkiye Gazetesi

Gram altında rekor seviye! Altın fiyatları yükseliyor mu? 3 Haziran 2022 gram altın, çeyrek altın ne kadar, kaç TL?

Gram altında rekor seviye! Altın fiyatları yükseliyor mu? 3 Haziran 2022 gram altın, çeyrek altın ne kadar, kaç TL?

Güncel altın fiyatları vatandaşların gündeminde. ABD’de resesyon endişelerinin güvenli varlıklara olan ilgiyi artırmasıyla altın fiyatları yükselişe geçti. Gram altın 1.000 liraya dayandı. Çeyrek altın ise 1.600 bandını aştı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ise gram altının Haziran ayında 1.000 TL seviyelerine çıkacağını belirtmişti. Peki 3 Haziran 2022 tam, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL? Gram altın fiyatlarında son durum ne? Çeyrek altın ne kadar? İşte güncel ve anlık altın fiyatları…

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