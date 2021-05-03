Gram gram sağdığı arı sütünün kilosunu 8 bin liradan satıyor

Gen\u00e7 i\u015f\u00e7i ar\u0131lar\u0131n, ana ar\u0131 adaylar\u0131n\u0131 ve ana ar\u0131lar\u0131 beslemek i\u00e7in \u00fcretti\u011fi ar\u0131 s\u00fct\u00fcn\u00fcn sa\u011f\u0131m\u0131, \u00e7i\u00e7eklerin a\u00e7t\u0131\u011f\u0131 nisan ay\u0131nda ba\u015fl\u0131yor ve a\u011fustosa kadar devam ediyor.,Bursa'da ar\u0131 s\u00fct\u00fc \u00fcretimi yapan Mehmet Durgut ve Metin Kaya, bu y\u0131l\u0131n ilk hasad\u0131n\u0131 yapt\u0131. Kovanlardan gram gram sa\u011f\u0131lan ar\u0131 s\u00fct\u00fcn\u00fcn ba\u011f\u0131\u015f\u0131kl\u0131k sistemini g\u00fc\u00e7lendirdi\u011fi biliniyor. ,Korona vir\u00fcs sebebiyle bu y\u0131l ar\u0131 s\u00fct\u00fcne b\u00fcy\u00fck talep var. Kilosu pahal\u0131 olmas\u0131na ra\u011fmen stoklar\u0131n\u0131 t\u00fcketen ar\u0131c\u0131lar bir ka\u00e7 ay sonra \u00fcretece\u011fi ar\u0131 s\u00fct\u00fc sipari\u015fini de alm\u0131\u015f bulunuyor. Ar\u0131 s\u00fct\u00fcn\u00fc \u00f6zellikle aileler \u00e7ocuk geli\u015fimine faydas\u0131 oldu\u011fu i\u00e7in yo\u011fun talep g\u00f6steriyor.,Ar\u0131 s\u00fct\u00fc \u00e7ok zengin bir madde olup, muhtev\u00e2s\u0131nda protein, karbonhidrat, ya\u011flar\u0131n yan\u0131 s\u0131ra vitaminler B3, B6, B1, B2, pantotenik asit, folik asit, biotin, mineral maddeler potasyum, kalsiyum, magnezyum, \u00e7inko, demir, bak\u0131r, fenolik maddeler, aminoasitler, ya\u011f asitleri, organik asitler bulunuyor.,Ar\u0131 s\u00fct\u00fcn\u00fc gram gram sa\u011fd\u0131klar\u0131n\u0131 ifade eden Mehmet Durgut, "Bu y\u0131l 150 kovanla ar\u0131 s\u00fct\u00fc \u00fcretimine ba\u015flad\u0131k. 150 kovan ar\u0131dan g\u00fcnl\u00fck 1 kilo s\u00fct \u00fcretimi yap\u0131yoruz. Ar\u0131 s\u00fct\u00fc \u00fcretimi Nisan ay\u0131nda ba\u015fl\u0131yor.","A\u011fustos ay\u0131na kadar devam ediyor. Ar\u0131 s\u00fct\u00fcn\u00fcn ba\u011f\u0131\u015f\u0131k sistemini g\u00fc\u00e7lendirme ve h\u00fccre yenileme \u00f6zelli\u011fi var bu sebepten dolay\u0131 yo\u011fun ilgi g\u00f6r\u00fcyor. \u00d6zellikle aileler \u00e7ocuklar\u0131n geli\u015fimine katk\u0131 sa\u011flad\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in tercih ediyor. Beyin geli\u015fimine \u00f6nemli katk\u0131lar\u0131 var. Korona vir\u00fcs s\u00fcrecinde yo\u011fun talep var t\u00fcm stoklar\u0131m\u0131z\u0131 satt\u0131k. Sadece yurt i\u00e7i de\u011fil yurt d\u0131\u015f\u0131ndan da talep b\u00fcy\u00fck, gram gram sa\u011fd\u0131\u011f\u0131m\u0131z s\u00fct\u00fcn kilosunu 8 bin liradan sat\u0131yoruz" dedi.,Ar\u0131 s\u00fct\u00fc \u00fcretiminin me\u015fakkatli oldu\u011funu belirten Metin Kaya, "Bu i\u015fi severek yap\u0131yoruz. Bu ileri ar\u0131c\u0131l\u0131k bilgisi isteyen bir i\u015f teknik bilgisi fazla herkes yapam\u0131yor. Biz 3 aile 6 ki\u015fi her y\u0131l 5 ay ar\u0131 s\u00fct\u00fc \u00fcretimi yap\u0131p T\u00fcrkiye'nin her iline ve d\u00fcnyan\u0131n farkl\u0131 \u00fclkelerine g\u00f6nderiyoruz" \u015feklinde konu\u015ftu.,Vatanda\u015flar\u0131n saf ar\u0131 s\u00fct\u00fcne ula\u015fmak i\u00e7in bildikleri yerden almas\u0131n\u0131 gerekti\u011fini ifade eden Faruk Ayd\u0131n, "Bizden en \u00e7ok \u00fcr\u00fcn alan kesim ev han\u0131mlar\u0131 bu \u00fcr\u00fcn\u00fc \u00e7ocuklar\u0131 i\u00e7in kullan\u0131yorlar. ,Ar\u0131 s\u00fct\u00fcn\u00fcn son zamanlarda de\u011feri olduk\u00e7a artmaya ve anla\u015f\u0131lmaya ba\u015flad\u0131. Yurt d\u0131\u015f\u0131ndan \u00f6zellikle ithal \u00fcr\u00fcn geliyor. Bu gelen \u00fcr\u00fcnlerin ne kadar ger\u00e7ek oldu\u011fu tart\u0131\u015fmal\u0131 ben t\u00fcketicilere yerli \u00fcr\u00fcn kullanmalar\u0131n\u0131 \u00f6neriyorum" diye konu\u015ftu.