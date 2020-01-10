Gram ve çeyrek altın alacaklar müjde: Düşüşe devam ediyor!

\u00c7eyrek, gram alt\u0131n ka\u00e7 tl? Alt\u0131n fiyatlar\u0131nda son durum! G\u00fcndeme g\u00f6re hareket y\u00f6n\u00fcn\u00fc de\u011fi\u015ftiren alt\u0131n\u0131n gram fiyat\u0131 293 TL dolaylar\u0131nda seyrediyor. ,\u00dclkemizde alt\u0131n geleneksel hediyele\u015fme arac\u0131 olarak da kullan\u0131ld\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in s\u0131kl\u0131kla yat\u0131r\u0131mda da tercih ediliyor. ,Alt\u0131n fiyat\u0131, ABD-\u0130ran krizi endi\u015feleriyle 1,600 dolar\u0131 g\u00f6rd\u00fckten sonra, yat\u0131r\u0131mc\u0131lar\u0131n hisse senetlerine d\u00f6nmesiyle d\u00fc\u015ft\u00fc. \u0130\u015fte alt\u0131n fiyatlar\u0131nda son durum\u2026\r\n\r\n,ALTIN F\u0130YATLARINDA SON DURUM NE?\r\n\r\nGRAM ALTIN\r\n\r\n293 Lira\r\n\r\n,\u00c7EYREK ALTIN\r\n\r\n478 Lira\r\n\r\n,YARIM ALTIN\r\n\r\n955 Lira\r\n\r\n,CUMHUR\u0130YET ALTINI\r\n\r\nBin 955 Lira\r\n\r\n,TAM ALTIN\r\n\r\nBin 910 Lira