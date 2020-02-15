Gribin sonu kanser! Uzmanlar uyardı... Bağışıklık sistemini güçlendiren besinler nelerdir?

Havalar\u0131n so\u011fumas\u0131yla birlikte grip ve \u00fcst solunum yolu hastal\u0131klar\u0131 hemen herkesin yakas\u0131na yap\u0131\u015ft\u0131.,Halsizlik, y\u00fcksek ate\u015f, \u00f6ks\u00fcr\u00fck ve v\u00fccut a\u011fr\u0131s\u0131 \u015fikayetiyle hastanelere ko\u015fanlar\u0131n say\u0131s\u0131 artt\u0131.,T\u00fcm rahats\u0131zl\u0131klar\u0131n temelinde ba\u011f\u0131\u015f\u0131kl\u0131k sisteminin tam ve do\u011fru \u00e7al\u0131\u015fm\u0131yor olmas\u0131n\u0131n yatt\u0131\u011f\u0131n\u0131 dile getiren uzman, \u015f\u00f6yle devam etti: "S\u0131k grip olanlar\u0131n \u00fcst\u00fcnde durmas\u0131 gereken konu ba\u011f\u0131\u015f\u0131kl\u0131k sistemi.\r\n\r\n,E\u011fer vaktinde tedbir almazlarsa ileride ciddi hastal\u0131klar onlar\u0131 bekliyor. L\u00f6semi, lenfoma ve yumu\u015fak doku kanseri yakalan\u0131lacak hastal\u0131klarda birinci s\u0131rada yer al\u0131yor. \u0130kinci s\u0131rada vitiligo, sedef gibi hastal\u0131klar bulunuyor ve giderek art\u0131yor. S\u0131k antibiyotik kullan\u0131m\u0131 da bunlar\u0131 tetikliyor. \u0130ltihapl\u0131 romatizmalar ise \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc s\u0131rada yer al\u0131yor.",T\u00fcrkiye'deki her 10 ki\u015fiden 8'inin ba\u011f\u0131\u015f\u0131kl\u0131\u011f\u0131n\u0131n zay\u0131f oldu\u011funu anlat\u0131l\u0131rken, amans\u0131z hastal\u0131klar\u0131n bu kadar yayg\u0131n olmas\u0131n\u0131 bu duruma ba\u011fland\u0131.,Grip d\u00f6nemlerinde C vitamin de\u011feri y\u00fcksek sebze ve meyvelerin iyi birer koruyucu oldu\u011funu yinelenirken, v\u00fccudun D vitamin seviyesinin y\u00fcksek tutulmas\u0131n\u0131, mutlaka Omega-3 a\u00e7\u0131s\u0131ndan zengin besinlerin t\u00fcketilmesini \u00f6nerildi.,BALIK:Hastal\u0131k yapan bile\u015fiklerin v\u00fccuttan uzakla\u015ft\u0131r\u0131lmas\u0131n\u0131 sa\u011flayan Omega-3 almak i\u00e7in haftada 2-3 kez bal\u0131k t\u00fcketin..\r\n\r\n,PORTAKAL: C vitamini zengini portakal ve kivi so\u011fuk alg\u0131nl\u0131\u011f\u0131 ile grip gibi hastal\u0131klardan koruyor.\r\n\r\n,YUMURTA: Yeterli protein almak ba\u011f\u0131\u015f\u0131kl\u0131k sisteminin g\u00fc\u00e7lenmesi i\u00e7in \u00f6nemli. Yumurta da protein kayna\u011f\u0131d\u0131r.\r\n\r\n,SARIMSAK: \u0130\u00e7eri\u011findeki bile\u015fikler toksinlerle sava\u015f\u0131p, kanser ve kalp-damar hastal\u0131klar\u0131n\u0131 \u00f6nl\u00fcyor. So\u011fuk alg\u0131nl\u0131\u011f\u0131, nezle ve girip gibi hastal\u0131klardan koruyor.\r\n\r\n,KARALAHANA: Hem \u00e7ok g\u00fc\u00e7l\u00fc bir antioksidan hem de kuarsetin i\u00e7eri\u011fi ile anti kanser, anti viral etkilere sahip.\r\n\r\n,BAKLAG\u0130LLER: Ba\u011f\u0131\u015f\u0131kl\u0131\u011f\u0131 g\u00fc\u00e7lendirmek i\u00e7in vitamin ile minerallerden zengin beslenmek ve yeterli protein almak \u00f6nemli. Mercimek ve nohut gibi baklagiller bu \u015fartlar\u0131 yerine getirir.\r\n\r\n,YE\u015e\u0130L \u00c7AY: Ba\u011f\u0131\u015f\u0131kl\u0131\u011f\u0131 g\u00fc\u00e7lendiren ye\u015fil \u00e7ay\u0131 a\u015f\u0131r\u0131 s\u0131cak suyla haz\u0131rlamamak gerekiyor.\r\n\r\n,NAR: "Antioksidan kayna\u011f\u0131 nar g\u00fc\u00e7l\u00fc bir ba\u011f\u0131\u015f\u0131kl\u0131k sistemi i\u00e7in olmazsa olmaz besinlerden.\r\n\r\n,ZENCEF\u0130L: Kolesterol\u00fc d\u00fc\u015f\u00fcren, karaci\u011feri koruyan zencefil ba\u011f\u0131\u015f\u0131kl\u0131k sistemine de iyi geliyor.\r\n\r\n,ZERDE\u00c7AL: G\u00fc\u00e7l\u00fc bir ba\u011f\u0131\u015f\u0131kl\u0131k sistemi i\u00e7in \u00f6nemli.\r\n\r\n,.