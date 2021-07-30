Grönland hızla eriyor: Son 2 günde 17 milyar ton buzul yok oldu

Yakla\u015f\u0131k y\u00fczde 80\u2019lik alan\u0131 buz ile kapl\u0131 olan d\u00fcnyan\u0131n en b\u00fcy\u00fck adas\u0131 Gr\u00f6nland\u2019da son iki g\u00fcn i\u00e7erisinde b\u00fcy\u00fck miktarda buzulun eridi\u011fi ortaya \u00e7\u0131kt\u0131.\r\n\r\n,Gr\u00f6nland buz tabakas\u0131n\u0131 izleyen Danimarkal\u0131 bir web sitesi olan Polar Portal, son iki g\u00fcn i\u00e7inde adada devasa bir alan\u0131n erdi\u011fini bildirdi.\r\n\r\n,Danimarka Meteoroloji Enstit\u00fcs\u00fc (DMI) ise yay\u0131mlad\u0131\u011f\u0131 verilerde kuzey yar\u0131mk\u00fcredeki en b\u00fcy\u00fck buz k\u00fctlesi olan Gr\u00f6nland\u2019\u0131n sadece ge\u00e7ti\u011fimiz \u00c7ar\u015famba g\u00fcn\u00fc 8,5 milyar tondan fazla buzul kaybetti\u011fini ortaya koydu.\r\n\r\n,Yay\u0131mlanan verilerde ge\u00e7ti\u011fimiz g\u00fcn adan\u0131n 8,4 milyar ton daha buz k\u00fctlesi kaybetti\u011fi bildirilirken iki g\u00fcn i\u00e7erisinde eriyen buz miktar\u0131n\u0131n ABD\u2019nin Florida eyaletini 10 santimetre y\u00fckseklikte su ile kaplayabilece\u011fi belirtildi.\r\n\r\n,Bilim insanlar\u0131, Danimarka\u2019ya ba\u011fl\u0131 \u00f6zerk bir ada olan Gr\u00f6nland\u2019da her y\u0131l Haziran\u2019dan A\u011fustos\u2019a kadar ge\u00e7en s\u00fcreyi erime mevsimi olarak adland\u0131r\u0131yor.\r\n\r\n,Danimarka Meteoroloji Enstit\u00fcs\u00fc (DMI), ge\u00e7ti\u011fimiz \u00c7ar\u015famba g\u00fcn\u00fcnden bu yana 40 milyar tondan fazla, Haziran ay\u0131n\u0131n ba\u015f\u0131ndan bu yana ise 100 milyar tondan fazla buzulun erdi\u011fini bildirdi.\r\n\r\n,BBC'nin yapt\u0131\u011f\u0131 derlemeye g\u00f6re, ada tarihindeki en b\u00fcy\u00fck buzul erimesi 2019 y\u0131l\u0131nda ger\u00e7ekle\u015fti. 530 milyar tondan fazla buzun eridi\u011fi 2019\u2019da 30 Temmuz g\u00fcn\u00fc 11 milyar tondan fazla buzul erimi\u015f, bu bir g\u00fcn i\u00e7erisinde eriyen en fazla miktar olarak kayda ge\u00e7mi\u015fti.\r\n\r\n,Ge\u00e7ti\u011fimiz g\u00fcnlerde 14 bin bilim insan\u0131n\u0131n yay\u0131mlad\u0131\u011f\u0131 iklim acil durum raporunda ise, Gr\u00f6nland ve Antarktika'n\u0131n buzul seviyelerinde rekor d\u00fczeyde d\u00fc\u015f\u00fc\u015f g\u00f6r\u00fcld\u00fc\u011f\u00fc ve buzullar\u0131n 15 y\u0131l \u00f6ncesine g\u00f6re yakla\u015f\u0131k y\u00fczde 30 daha h\u0131zl\u0131 eridi\u011fi bildirilmi\u015fti.\r\n