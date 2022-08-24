Güldür Güldür yeni sezona hazır: Üç sürpriz isim kadroya katıldı

Ali Sunal\u2019\u0131n moderasyonuyla ekrana gelen program \u2018G\u00fcld\u00fcr G\u00fcld\u00fcr Show\u2019da A\u00e7elya Topalo\u011flu, Alper Kul, Aylin Kontente Kul, Aziz Aslan, Berkay Tulumbac\u0131, Burak Topalo\u011flu, Do\u011fa Rutkay, Giray Alt\u0131nok, \u0130rem Kahyao\u011flu, Mahir \u0130pek, Meltem Y\u0131lmazkaya, Onur Atilla, \u00d6m\u00fcr Arpac\u0131, \u00d6zg\u00fcn Ayd\u0131n, \u00d6zg\u00fcn Bayraktar, Toygan Avano\u011flu, U\u011fur Bilgin, \u00dcnal Yeter yine ba\u015far\u0131l\u0131 ve e\u011flenceli performanslar\u0131n\u0131 sergileyecek.,Bu sezon kadroya Erdem Yener\u2019in yeniden dahil olaca\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi. ,E\u011flencenin vazge\u00e7ilmez adresi G\u00fcld\u00fcr G\u00fcld\u00fcr\u2019\u00fcn yeni sezonu i\u00e7in geri say\u0131m ba\u015flad\u0131. 10. sezon haz\u0131rl\u0131klar\u0131n\u0131 yapan ekibin kadrosuna yeni isimler kat\u0131ld\u0131.,\u00d6te yandan program\u0131n yeni sezonunda, Bilal\u2019i canland\u0131ran Onur Buldu\u2019nun olmayaca\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi. Usta oyuncu yeni b\u00f6l\u00fcmleri \u00e7ekilecek projede yer almayacak.,\u00d6te yandan usta isim Hasibe Eren ve yeni bir soluk getirecek G\u00fcrhan Altunda\u015far kadronun yeni isimleri.,Yeni sezonda \u2018G\u00fcld\u00fcr G\u00fcld\u00fcr Show\u2019 kadrosunda eski ve yeni isimler bir arada olacak. ,\u2018G\u00fcld\u00fcr G\u00fcld\u00fcr Show\u2019 yeni sezonunda da yine Cumartesi ak\u015famlar\u0131 Show TV\u2019de olacak.