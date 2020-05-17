Güllaç ve Sütlü Nuriye'den esinlenerek üretti! Şimdi siparişlere yetişemiyor

Ramazan ay\u0131nda en \u00e7ok tercih edilen serinletici G\u00fclla\u00e7 ve S\u00fctl\u00fc Nuriye\u2019den esinlenerek ortaya \u00e7\u0131kan so\u011fuk baklava g\u00fclla\u00e7 sat\u0131\u015flar\u0131n\u0131n da \u00f6n\u00fcne ge\u00e7ti. Bayram sofralar\u0131nda yerini almaya haz\u0131rlanan So\u011fuk \u00e7ikolatal\u0131 baklava beyaz \u00e7ikolatal\u0131, f\u0131st\u0131kl\u0131, s\u00fctl\u00fc ve bitter \u00e7ikolatal\u0131 olarak haz\u0131rlanabiliyor. Yar\u0131m as\u0131rl\u0131k tecr\u00fcbe ile haz\u0131rlanan bu lezzetli baklava i\u00e7in bayram sipari\u015fleri ise 19 May\u0131s Sal\u0131 g\u00fcn\u00fcne kadar tamamlanm\u0131\u015f olacak.,Vatanda\u015flar\u0131n yo\u011fun talep g\u00f6sterdi\u011fi so\u011fuk \u00e7ikolatal\u0131 baklava, yap\u0131ld\u0131ktan sonra saatler i\u00e7erisinde t\u00fckenirken, Ramazan ay\u0131nda en \u00e7ok tercih edilen G\u00fclla\u00e7 sat\u0131\u015flar\u0131n\u0131 da geride b\u0131rakt\u0131.,Koronavir\u00fcs nedeniyle \u00f6nlemlerin art\u0131r\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirten Altunbay, evlere yap\u0131lan servislerde her yar\u0131m saatte bir eldiven, bone ve maskenin de\u011fi\u015ftirildi\u011fini belirterek,\u201dK\u0131s\u0131tlama oldu\u011fu g\u00fcnlerde halk\u0131n\u0131za hizmet ad\u0131na Tatl\u0131lar\u0131 evlerine kadar biz g\u00f6t\u00fcr\u00fcyoruz ama k\u0131s\u0131tlama olmad\u0131\u011f\u0131 zaman y\u00fczde 90 kendileri gelip al\u0131yorlar. D\u0131\u015far\u0131 \u00e7\u0131kamayanlar\u0131n da biz evlerine teslim ediyoruz. Bu d\u00f6nemde \u00e7al\u0131\u015fan ustalar\u0131m\u0131z k\u0131l\u0131k k\u0131yafet hijyen bunlara \u00e7ok \u00f6nem g\u00f6steriyoruz. Haftada bir g\u00fcn i\u015f yerlerimiz, ara\u00e7lar\u0131m\u0131z her g\u00fcn dezenfekte ediliyor. Kullan\u0131lan maske, bone, eldivenler, k\u0131yafetlerin yar\u0131m saatte bir de\u011fi\u015fmesi gerekiyor. Bunlara \u00e7ok dikkat ediyoruz\u201d dedi.,So\u011fuk baklavan\u0131n m\u00fc\u015fteri tercihlerini de\u011fi\u015ftirdi\u011fini kaydeden Altunbay,\u201dRamazan\u0131n vazge\u00e7ilmez lezzetlerinden biri so\u011fuk baklava. \u0130nan\u0131lmaz derecede bir talep var. G\u00fcllac\u0131 katbekat sollad\u0131. So\u011fuk baklavan\u0131n en \u00e7ok t\u00fcketileni s\u00fctl\u00fc \u00e7ikolata. Biz beyaz \u00e7ikolatal\u0131s\u0131n\u0131 da \u00e7\u0131kartt\u0131k bunun. Bir de sadesi ve f\u0131st\u0131kl\u0131s\u0131 var. \u0130ste\u011fe g\u00f6re i\u00e7ine ceviz de kullanabiliyoruz. Bu \u015fekilde artt\u0131rabiliyoruz. Bayramda yakla\u015f\u0131k binin \u00fczerinde sipari\u015f ald\u0131k\u201d diye konu\u015ftu.,\u0130\u015fletme Sahibi S\u00fcleyman Altunbay, so\u011fuk baklava sipari\u015flerine yeti\u015femediklerini belirtti. Altunbay,\u201dSo\u011fuk baklavan\u0131n di\u011fer baklavalardan fark\u0131n\u0131n en b\u00fcy\u00fck \u00f6zelli\u011fi hafif olmas\u0131d\u0131r, \u015ferbetinin s\u00fctten yap\u0131lmas\u0131d\u0131r ve s\u0131cak g\u00fcnlerde hafifleten ve serinleten bir tatl\u0131n\u0131n olmas\u0131d\u0131r. \u015eu an insanlar\u0131n y\u00fczde 80\u2019ini so\u011fuk baklavay\u0131 tercih ediyor. \u015eu an en \u00e7ok sat\u0131lan baklavalardan so\u011fuk baklava ra\u011fbet g\u00f6r\u00fcyor. Ustalar\u0131n\u0131z da yeti\u015femiyor. Ustalar\u0131m\u0131z 300\u2019\u00fcn \u00fczerinde tepsi \u00fcretiyor. G\u00fcnl\u00fck 300\u2019\u00fcn \u00fczerinde \u00fcretimimiz var. Bayram sat\u0131\u015flar\u0131na ba\u015flad\u0131k hatta kapatt\u0131k diyebiliriz. Son 1-2 g\u00fcn\u00fcm\u00fcz bayram sat\u0131\u015flar\u0131n\u0131 da kapataca\u011f\u0131z\u201d dedi.,Vatanda\u015flar\u0131n yaz mevsiminde yo\u011fun ilgi g\u00f6sterdi\u011fi so\u011fuk baklava, haz\u0131rland\u0131ktan sonra saatler i\u00e7inde t\u00fckeniyor. T\u00fcrk damak tad\u0131na uygun olarak \u00fcretilen e\u015fsiz lezzet, haz\u0131rland\u0131ktan sonra \u00f6zel so\u011futucu dolapta en az 2 saat dinlendiriliyor.,Yar\u0131m as\u0131rd\u0131r tatl\u0131 sekt\u00f6r\u00fcnde olan Me\u015fhur S\u0131tk\u0131 Usta, T\u00fcrk mutfa\u011f\u0131n\u0131n vazge\u00e7ilmez lezzetlerinden olan baklavay\u0131 yaz mevsimine uyarlad\u0131. F\u0131st\u0131kl\u0131 baklavan\u0131n \u015ferbetini s\u00fctle haz\u0131rlayan usta tatl\u0131c\u0131, so\u011futarak servis etti\u011fi tatl\u0131yla damaklar\u0131 \u015fenlendiriyor.,\u015eerbetinde s\u00fct kullan\u0131lan ve \u00fczerinde \u00e7ikolata ile sat\u0131\u015fa sunulan tatl\u0131 her ya\u015ftan bireyin damak tad\u0131na hitap ediyor. T\u00fcrkiye\u2019de bir ilk olan bu lezzetin patenti i\u00e7in firma, ba\u015fvurusunu yapt\u0131.,T\u00fcrk mutfa\u011f\u0131n\u0131n en \u00f6zel lezzetlerinden olan baklavay\u0131 yaz mevsimine uyarlayan \u00fcnl\u00fc bir tatl\u0131c\u0131, \u00fcretti\u011fi so\u011fuk baklavan\u0131n sipari\u015fine yeti\u015femiyor.