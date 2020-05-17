Güllaç ve Sütlü Nuriye'den esinlenerek üretti! Şimdi siparişlere yetişemiyor

Türk mutfağının en özel lezzetlerinden olan baklavayı yaz mevsimine uyarlayan ünlü bir tatlıcı, ürettiği soğuk baklavanın siparişine yetişemiyor.