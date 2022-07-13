Gümüşhane’de tedirgin eden görüntüler: İnceleme başlatıldı

\u00c7evre sakinleri bal\u0131klar\u0131n dereye d\u00f6k\u00fclen zararl\u0131 at\u0131klar nedeniyle \u00f6ld\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc iddia ederken, yetkililer su seviyesinin azald\u0131\u011f\u0131 \u00e7ayda bal\u0131klar\u0131n oksijensiz kalmas\u0131ndan dolay\u0131 \u00f6l\u00fcmlerin ger\u00e7ekle\u015fmi\u015f olabilece\u011fi ihtimali \u00fczerinde duruluyor.,G\u00fcm\u00fc\u015fhane \u00c7evre ve \u015eehircilik \u0130l M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc ekipleri de g\u00fczergah \u00fczerinde \u00e7aya at\u0131lan veya kar\u0131\u015fma ihtimali bulunan zararl\u0131 at\u0131klar\u0131n bulunmas\u0131 i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015fma ba\u015flatt\u0131. ,G\u00fcm\u00fc\u015fhane \u0130l Tar\u0131m ve Orman M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc ekipleri taraf\u0131ndan \u00f6l\u00fc bal\u0131klardan ve sudan numune al\u0131narak inceleme ba\u015flatt\u0131. ,G\u00fcm\u00fc\u015fhane \u00d6zcan Mahallesi\u2019nde Har\u015fit \u00c7ay\u0131'nda meydana gelen toplu bal\u0131k \u00f6l\u00fcmleri, vatanda\u015flar\u0131 endi\u015felendirdi. ,G\u00fcm\u00fc\u015fhane\u2019de, Har\u015fit \u00c7ay\u0131\u2019nda meydana gelen toplu bal\u0131k \u00f6l\u00fcmleri vatanda\u015flar\u0131 tedirgin etti. \u0130lgili ekipler bal\u0131klardan ve sudan numune alarak inceleme ba\u015flatt\u0131.\r\n,Kaynak: \u0130hlas Haber Ajans\u0131,Yaz ay\u0131yla birlikte su seviyesi azalan \u00e7ay i\u00e7erisinde y\u00fczlerce bal\u0131\u011f\u0131n \u00f6l\u00fc \u015fekilde k\u0131y\u0131ya vurdu\u011funu g\u00f6ren vatanda\u015flar, \u00f6l\u00fcmlerin sebebinin ara\u015ft\u0131r\u0131lmas\u0131n\u0131 istedi.