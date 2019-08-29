Gün aydınlanınca korkunç manzara ortaya çıktı

Sivas\u2019ta HES\u2019teki kanal\u0131n patlamas\u0131 sonras\u0131nda olu\u015fan hasar\u0131n boyutu g\u00fcn ayd\u0131nlan\u0131nca ortaya \u00e7\u0131kt\u0131!,Sivas'\u0131n Koyulhisar il\u00e7esindeki HES Santralindeki kanal patlad\u0131. Olay sonras\u0131 \u00e7evreye da\u011f\u0131lan tonlarca suyun neden oldu\u011fu sel ve heyelan D-100 karayolunu ula\u015f\u0131ma kapatt\u0131., Patlama sonras\u0131 gelen sel sular\u0131 2 arac\u0131 s\u00fcr\u00fckledi. Ara\u00e7larda bulunan 6 ki\u015fi \u00e7evredeki vatanda\u015flar\u0131n ve ekiplerin m\u00fcdahalesi ile kurtar\u0131ld\u0131. Yaral\u0131lar Su\u015fehri Devlet Hastanesi'ne kald\u0131r\u0131ld\u0131. ,Patlayan kanal\u0131n neden oldu\u011fu hasar ise g\u00fcn\u00fcn ayd\u0131nlanmas\u0131 ile ortaya \u00e7\u0131kt\u0131. Sel sular\u0131n\u0131n verdi\u011fi tahribat ve heyelan havadan da g\u00f6r\u00fcnt\u00fclendi. ,Anadolu ile \u0130stanbul aras\u0131nda \u00f6nemli bir ula\u015f\u0131m g\u00f6revi g\u00f6ren D-100 karayolu kontroll\u00fc olarak trafi\u011fe a\u00e7\u0131l\u0131rken yoldaki temizleme \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 gece yar\u0131s\u0131ndan itibaren g\u00fcn\u00fcn ilk saatlerine kadar aral\u0131ks\u0131z s\u00fcrd\u00fc. \r\n,Ara\u00e7lar\u0131n i\u00e7inde mahsur kalan, vatanda\u015flar\u0131n ve ekiplerin m\u00fcdahalesiyle kurtar\u0131lan; Ensar Kula(35), Nusret Kula(31), Aydanur Kula(15), Nafiye Kula(59), Ezgi Kula(9) ve Belediye i\u015f\u00e7isi M\u00fcsl\u00fcm \u00c7elik\u2019in(66) sa\u011fl\u0131k durumlar\u0131n\u0131n iyi oldu\u011fu belirtildi. \r\n,Sel sular\u0131na kap\u0131lan Kula ailesi \u00f6l\u00fcm kal\u0131m sava\u015f\u0131 verirken, ailenin en k\u00fc\u00e7\u00fck bireyi olan Ezgi Kula\u2019n\u0131n sel sular\u0131na kap\u0131larak ara\u00e7lar\u0131ndan 200 metre s\u00fcr\u00fcklendi\u011fi \u00f6\u011frenildi.,Kanalda ger\u00e7ekle\u015fen patlama \u00f6ncesi plaka tan\u0131ma sistemi kay\u0131tlar\u0131na giren \u00fc\u00e7 ara\u00e7tan haber al\u0131namad\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in alanda yap\u0131lan, y\u00fczeysel ve termal arama \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131na ara\u00e7lar\u0131n sahiplerine ula\u015f\u0131lmas\u0131 ile son verildi. Yetkililer heyelan alt\u0131nda ara\u00e7 bulunmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirtti. \r\n,Kaynak: \u0130HA,Kendisi gibi babaannesi de s\u00fcr\u00fcklenen Ezgi Kula kurtarma ekipleri taraf\u0131ndan bulunarak ailesine kavu\u015fturuldu. Kula ailesinin Erzurum\u2019dan \u0130stanbul\u2019a gittikleri \u00f6\u011frenildi.