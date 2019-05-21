Beslenme ve Diyet Uzmanı Melisa Karataş, içeriğindeki kalsiyum, magnezyum, sodyum, demir, potasyum, kükürt, klor, fosfor mineralleri, A ve B grubu vitaminler yönünden zengin olan hurmanın tam bir gençlik iksiri olduğunu söyledi.
Günde iki adet hurma tüketin
Beslenme ve Diyet Uzmanı Melisa Karataş, günde iki adet tüketilen hurmanın kabızlık, sindirim problemi, zayıflık, iştahsızlık, kalp problemleri, mide bulantısı ve hatta kanser başta olmak üzere birçok hastalığa karşı koruyucu olabileceğini dile getirdi.