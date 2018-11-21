Günde mutlaka 2 yumurta yiyin!

G\u00fcnde iki tane ha\u015flanm\u0131\u015f yumurta yerseniz ne olur?\u0130\u00e7erdi\u011fi y\u00fcksek besin de\u011ferleri baz\u0131 ki\u015filerde ciddi alerjiye neden oldu\u011fundan yumurta \u00fczerinde yap\u0131lan ara\u015ft\u0131rmalar halen devam etmektedir. \r\n,Ancak son olarak yap\u0131lan ara\u015ft\u0131rmada yumurtaya kar\u0131\u015f\u0131 reaksiyon etkisi olmayan ki\u015filere \u00e7ok ilgin\u00e7 faydalar sa\u011flad\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131kland\u0131.\r\n,\r\n- Sa\u011fl\u0131kl\u0131 bir beyinde y\u00fcksek miktarda kolin bulunmas\u0131 gerekir. Ancak \u00e7e\u015fitli sebeplerden \u00f6t\u00fcr\u00fc bu vitamin etkisi olan madde azal\u0131r. Bu da \u00e7e\u015fitli hastal\u0131klara zemin haz\u0131rlar., Yumurta bu kolin maddesi bak\u0131m\u0131ndan en zengin besinlerden biridir. G\u00fcnde iki yumurta beynin ihtiyac\u0131 olan bu kolin maddesini kar\u015f\u0131layarak unutkanl\u0131k ve erken bunama gibi rahats\u0131zl\u0131klar\u0131 \u00f6nler. ,- G\u00f6zdeki sar\u0131 noktada azalan lutein maddesi net g\u00f6rme kayb\u0131na neden olur. Bu eksiklik ayn\u0131 zamanda beraberinde g\u00f6z rahats\u0131zl\u0131klar\u0131na da zemin haz\u0131rlar. Geri d\u00f6n\u00fc\u015f\u00fcm\u00fc zor olan g\u00f6z hastal\u0131klar\u0131n\u0131 \u00f6nlemek i\u00e7in uzmanlar havu\u00e7 gibi besinlerin yan\u0131 s\u0131ra lutein maddesi bak\u0131m\u0131ndan zengin olan yumurtan\u0131nda t\u00fcketilmesi gerekti\u011fini vurguluyor. \r\n\r\n,- D vitamini eksikli\u011fi v\u00fccutta tedavisi m\u00fcmk\u00fcn olamayan hastal\u0131klara neden olabilir. Bu y\u00fczden uzmanlar D vitaminini g\u00fcnl\u00fck kar\u015f\u0131lamak i\u00e7in bal\u0131k t\u00fcketimini art\u0131rmay\u0131 \u00f6nerir. Bu ek takviyelerle D vitaminin de\u011feri artar. Ancak yap\u0131lan son ara\u015ft\u0131rmada g\u00fcnde iki ha\u015flanm\u0131\u015f yumurtan\u0131nda D vitaminini kar\u015f\u0131lad\u0131\u011f\u0131 ortaya \u00e7\u0131kar\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r.\r\n\r\n,- Karaci\u011fer toksinlenmesi cilde ve sa\u00e7a ciddi hasarlar verir. Bu durumu \u00f6nlemek i\u00e7in karaci\u011ferin toksinlerden ar\u0131nmas\u0131 gerekir. Uzmanlar yumurtan\u0131n i\u00e7erdi\u011fi fosfolipidler maddeler sayesinde karaci\u011ferin yan\u0131 s\u0131ra v\u00fccuttaki t\u00fcm toksinlerin temizlenece\u011fini belirtiyor. \r\n,Ayn\u0131 zamanda g\u00fcnde iki yumurtan\u0131n cilt dermis tabakas\u0131n\u0131 yeniledi\u011finden ya\u015flanmay\u0131 da geciktirir.\r\n,- K\u00f6t\u00fc kolesterol seviyesi damarlarda ya\u011f birikimini art\u0131rarak kalp krizi fel\u00e7 inme ve y\u00fcksek tansiyon gibi hastal\u0131klar\u0131n ya\u015fanmas\u0131n\u0131 art\u0131r\u0131r. \r\n\r\n,Bu ya\u011flar\u0131 ve kolesterol\u00fc d\u00fc\u015f\u00fcren en etkili madde ise omega-3 ya\u011f asitleridir. Yumurta da ya\u011f asidi bak\u0131m\u0131ndan zengin oldu\u011fundan g\u00fcnde 2 tane t\u00fcketilmesi bu riskleri azalt\u0131r.