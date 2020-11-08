Gündemi sarsan yorum: Bilseydi böyle olacağını Galatasaray'a giderdi

R\u0131dvan Dilmen, Fenerbah\u00e7e'nin Konyaspor'a 2-0 yenildi\u011fi ma\u00e7\u0131n ard\u0131ndan yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamalarda fla\u015f ifadeler kulland\u0131.,Mert Hakan ve Galatasaray eksenli bir de\u011ferlendirme de yapan Dilmen, "Mert Hakan Yanda\u015f, bug\u00fcn bu durumu g\u00f6rm\u00fc\u015f olsa, Galatasaray'a gidebilirdi. Nereden bilsin, Fenerbah\u00e7e isteyince gitmi\u015f.,Mert Hakan bu ak\u015fam kadro a\u00e7\u0131kland\u0131\u011f\u0131nda y\u0131k\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r. Bu tak\u0131m\u0131 da y\u00f6netmek y\u00fcrek ister. Mert Hakan'\u0131 da diri tutmak i\u00e7in 11'de oynat\u0131rd\u0131m" dedi.,Fenerbah\u00e7e'nin kadro derinli\u011finin uzun vadede s\u0131k\u0131nt\u0131ya neden olabilece\u011fini ifade eden Dilmen, "Fenerbah\u00e7e'nin \u00f6vg\u00fclerle bahsetti\u011fimiz kadro derinli\u011fi s\u0131k\u0131nt\u0131ya neden olabilir.,D\u00fcnyan\u0131n en b\u00fcy\u00fck yalan\u0131 'Oynamayan oyuncu da hocas\u0131n\u0131 seviyorsa, o hoca s\u00fcperdir.' \u00d6yle bir oyuncu olmas\u0131n, o oyuncu sayg\u0131 duymal\u0131 ama yedek oyuncu hocas\u0131na sevgi duymaz, isyan eder" dedi.,"Mert Hakan kavgas\u0131 \u00e7\u0131kt\u0131, Novak gidiyor mu, kal\u0131yor mu dedik, ikisi de oynayam\u0131yor. Naz\u0131m sadece G\u00f6khan sakat olunca oynad\u0131. Belki Novak'tan Caner ile birlikte daha fazla faydalanabilirsiniz. Konu\u015farak di\u011fer oyuncular\u0131 da haz\u0131rlamal\u0131s\u0131n\u0131z.,E\u011fer k\u00fcsk\u00fcnl\u00fck olursa, bunu toparlamak kolay olmuyor. Kazan\u0131rken \u00e7\u0131karamad\u0131n\u0131z, bari kaybederken ders \u00e7\u0131kar\u0131n."