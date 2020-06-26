Gündüz melek, gece şeytan

G\u00fcn boyu yanlar\u0131nda kal\u0131p refakat etti\u011fi ya\u015fl\u0131lar\u0131n g\u00fcvenlerini kazanarak adres bilgilerini elde eden ve gece ise \u00f6\u011frendi\u011fi adreslere giderek bo\u015f olan evlerde rahat bir \u015fekilde h\u0131rs\u0131zl\u0131k yapan Salih Ramazan S.'nin kurnaz plan\u0131n\u0131 JASAT \u00e7\u00f6zd\u00fc...,\r\nBenzerine az rastlan\u0131r bir y\u00f6ntemle h\u0131rs\u0131zl\u0131k yapan ve \u00e7ald\u0131\u011f\u0131 e\u015fyalar\u0131 2. el e\u015fya ticareti yapan i\u015f yerlerine satan Salih Ramazan S\u2019nin, ger\u00e7ekle\u015ftirdi\u011fi h\u0131rs\u0131zl\u0131k olaylar\u0131n\u0131n ard\u0131ndan t\u00fcrk\u00fc s\u00f6yleyip sosyal medya hesab\u0131ndan payla\u015ft\u0131\u011f\u0131 g\u00f6r\u00fcnt\u00fcleri ortaya \u00e7\u0131kt\u0131.,Ak\u0131llara durgunluk veren olay Denizli'de ya\u015fand\u0131! Zanl\u0131 yeni kurban\u0131n ba\u015f\u0131nda yakaland\u0131...,Ramazan S. (30) JASAT'\u0131n Pamukkale il\u00e7esinde son 1 ay i\u00e7erisinde meydana gelen 5 ayr\u0131 evden h\u0131rs\u0131zl\u0131k olay\u0131n\u0131 ara\u015ft\u0131r\u0131rken ilgin\u00e7 bir detaya ula\u015fmas\u0131 ve su\u00e7 olaylar\u0131n\u0131n meydana geldi\u011fi b\u00f6lgede bulunan 45 eve ait g\u00fcvenlik kameralar\u0131n\u0131n 110 saattik kay\u0131tlar\u0131n\u0131 titiz bir \u015fekilde incelenmesi ile yakaland\u0131.,JASAT ekiplerinin 110 saatlik kamera incelemesi sonucu yeni kurban\u0131n\u0131n ba\u015f\u0131nda refakat\u00e7ilik yaparken yakalanan Salih Ramazan S\u2019nin, h\u0131rs\u0131zl\u0131k, uyu\u015fturucu ticareti ve mala zarar verme su\u00e7lar\u0131ndan 33 ayr\u0131 su\u00e7 kayd\u0131n\u0131n oldu\u011fu anla\u015f\u0131ld\u0131. Son kar\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 5 ayr\u0131 h\u0131rs\u0131zl\u0131k olay\u0131ndan hakim kar\u015f\u0131s\u0131na \u00e7\u0131kan Salih Ramazan S., tutuklanarak izinli \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131 cezaevine geri teslim edildi.,Cezaevinden izinli olarak \u00e7\u0131kan Salih Ramazan S., g\u00fcnd\u00fczleri hastane odalar\u0131n\u0131 tek tek dola\u015farak yan\u0131nda refakat\u00e7isi olamayan ya\u015fl\u0131lara yard\u0131m etmeye ba\u015flad\u0131. \r\n