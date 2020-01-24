Güne böyle uyandılar! Her yer beyaza büründü

Uzun zamand\u0131r kar ya\u011fmamas\u0131 nedeniyle kara hasret kalan Artvinliler, kartopu oynay\u0131p, kardan adam yaparak kar\u0131n keyfini \u00e7\u0131kard\u0131. (\u0130HA),.,Artvin ya\u011fan karla beyaza b\u00fcr\u00fcnd\u00fc. Baz\u0131 vatanda\u015flar kartopu oynay\u0131p, kardan adam yaparak kar\u0131n keyfini \u00e7\u0131kard\u0131.,G\u00fcne b\u00f6yle uyand\u0131lar! Her yer bembeyaz oldu!,Kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131na haz\u0131rl\u0131ks\u0131z yakalanan s\u00fcr\u00fcc\u00fcler zor anlar ya\u015fad\u0131. Yolda kalan s\u00fcr\u00fcc\u00fclere \u00e7evredeki vatanda\u015flar yard\u0131m etti.,\u0130\u015fte o kareler...,Artvin\u2019de d\u00fcn ak\u015fam saatlerinde etkili olan kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131n\u0131n ard\u0131ndan kar kal\u0131nl\u0131\u011f\u0131 kent merkezinde 30 santimetreye, y\u00fcksek kesimlerde ise 1 metreye ula\u015ft\u0131., Artvin Belediyesi ekipleri sabah\u0131n erken saatlerinde kar temizleme \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131na ba\u015flarken, baz\u0131 esnaflar ve i\u015f yeri sahipleri de d\u00fckkanlar\u0131n\u0131n \u00f6n\u00fcnde biriken karlar\u0131 kendi imkanlar\u0131yla temizledi.