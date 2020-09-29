Güney Koreli BTS grubu üyeleri servetlerini katladı!

\u015eirketin "her biri 135 bin won (115 dolar) olan hisselerini, 962,55 milyon won (822 milyon dolar) y\u00fckseltti\u011fi ve \u015firketin de\u011ferini 4,8 trilyon won\u2019a (4.1 milyar dolar)" getirdi\u011fi \u00f6\u011frenildi.,\u015eark\u0131lar\u0131, \u00f6d\u00fclleri ve ya\u015fant\u0131lar\u0131yla g\u00fcndemden d\u00fc\u015fmeyen \u00fcnl\u00fc K-pop grubu BTS (Bangtan Boys), k\u0131sa zamanda d\u00fcnyan\u0131n en \u00e7ok sevilen ve merak edilen grubu haline geldi. Grubun RM (Kim Namjoon), Jin (Kim Seokjin), Suga (Min Yoongi), J-hope (Jung Hoseok), Jimin (Park Jimin), V (Kim Taehyung) ve Jungkook (Jeon) olmak \u00fczere yedi \u00fcyesi bulunuyor.,BTS, \u015fimdi \u2018BE\u2019 (Deluxe Edition) ad\u0131n\u0131 verdikleri yeni alb\u00fcmlerini \u00e7\u0131kartacak. 20 Kas\u0131m\u2019da piyasada olacak alb\u00fcm i\u00e7in hayranlar\u0131 \u015fimdiden heyecanl\u0131. (NTV),CNN\u2019in haberine g\u00f6re, bu durum, \u015firketleri Big Hit Entertainment'\u0131n son \u00fc\u00e7 y\u0131lda G\u00fcney Kore'nin en b\u00fcy\u00fck borsa listesindeki ba\u015far\u0131s\u0131" nedeniyle ger\u00e7ekle\u015fti.,D\u00dcNYANIN EN POP\u00dcLER GRUBU\r\n\r\nBTS grubu, 2015 y\u0131l\u0131nda bir Kore m\u00fczik g\u00f6sterisi olan SBS MTV Show'da ilk galibiyetini kazanm\u0131\u015ft\u0131. O d\u00f6nem hi\u00e7 kimse bir hip-hop idol grubunun Billboard'da 1 numara olmas\u0131n\u0131 ve sadece \u00fc\u00e7 y\u0131l sonra di\u011fer bir\u00e7ok k\u00fcresel m\u00fczik listelerine girmesini, rekor \u00fcst\u00fcne rekor k\u0131rmas\u0131n\u0131 beklemedi. BTS h\u0131zl\u0131 bir \u015fekilde gezegendeki en pop\u00fcler grup haline geldi. ,D\u00fcnyan\u0131n en pop\u00fcler K-pop grubu BTS\u2019in \u00fcyeleri art\u0131k multimilyoner!,Grubun her bir \u00fcyesine a\u011fustos ay\u0131nda 68 bin 385 hisse verildi ve \u015fimdi her biri 7,9 milyon dolar de\u011ferinde. Hisseler 15 Ekim'de i\u015flem g\u00f6rmeye ba\u015flayacak.,REKOR \u00dcST\u00dcNE REKOR\r\n\r\nYeni single\u2019\u0131 Dynamite\u2019in klibiyle YouTube\u2019da rekor \u00fcst\u00fcne rekor k\u0131rd\u0131. Daha \u00f6nce sadece yar\u0131m saatte 12 milyon izleyiciye ula\u015farak a\u00e7\u0131l\u0131\u015f rekoru k\u0131ran klip, ilk 24 saatte 100 milyonu a\u015farak 101,1 milyon kez g\u00f6r\u00fcnt\u00fclenmesiyle bir ba\u015fka rekorun sahibi oldu.