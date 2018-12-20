Günlük 200 liraya çalışacak işçi bulamıyorlar

T\u00fcrkiye\u2019nin kesme \u00e7i\u00e7ek \u00fcretimininde ilk s\u0131ralarda yer alan \u0130zmir'in Menderes il\u00e7esindeki \u00fcreticiler, g\u00fcnl\u00fck 200 lira \u00fccret vermelerine ra\u011fmen seralarda \u00e7al\u0131\u015facak i\u015f\u00e7i bulam\u0131yor. ,\u0130thal \u00e7i\u00e7ek konusuna da de\u011finen Serda\u015f, Menderes b\u00f6lgesinin T\u00fcrkiye'de kesme \u00e7i\u00e7ek \u00fcretiminde y\u00fczde 70\u2019lik paya sahip oldu\u011funu belirterek, "\u0130nsanlar\u0131m\u0131z ithal \u00e7i\u00e7e\u011fe itibar etmesin. Biz Menderes'te yeterli kaliteye ve \u00fcretime sahibiz. Vatanda\u015f\u0131m\u0131z\u0131n ihtiyac\u0131n\u0131 kar\u015f\u0131layacak \u00fcretimimiz var. \u00dcr\u00fcnlerimiz ithal \u00e7i\u00e7ek kalitesindedir. Hollanda veya di\u011fer \u00fclkelerdeki \u00e7i\u00e7eklerle ayn\u0131 kaliteye sahip. \u00dcr\u00fcn\u00fcm\u00fcz\u00fcn k\u0131ymetini bilelim" diye konu\u015ftu. ,Kesme \u00e7i\u00e7ek \u00fcretiminde T\u00fcrkiye'de ilk s\u0131ralarda yer alan \u0130zmir Menderes il\u00e7esinde, \u00fcreticiler son d\u00f6nemlerde i\u015f\u00e7i bulma s\u0131k\u0131nt\u0131s\u0131 ya\u015f\u0131yor. G\u00fcl, karanfil ba\u015fta olmak \u00fczere \u00e7e\u015fitli t\u00fcrlerde bin 200 d\u00f6n\u00fcm alanda \u00fcretim ger\u00e7ekle\u015fen il\u00e7ede, kad\u0131nlara 100 lira erkeklere ise 150-200 lira aras\u0131 yevmiye veriliyor. Bu \u00fccretlere ra\u011fmen \u00fcreticiler \u00e7al\u0131\u015facak i\u015f\u00e7i bulam\u0131yor. Bu durumun kesme \u00e7i\u00e7ek \u00fcretimini de olumsuz etkiledi\u011fini belirten \u00fcreticiler, ayn\u0131 zamanda ihracata da zarar verdi\u011fini ifade ediyor. ,Bin 200 d\u00f6n\u00fcml\u00fck alanda \u00e7e\u015fitli t\u00fcrlerde kesme \u00e7i\u00e7ek \u00fcretimi yapt\u0131klar\u0131n\u0131 ve Ekim ay\u0131nda budama i\u015flemi s\u0131ras\u0131nda ancak hat\u0131rla i\u015f\u00e7i bulabildiklerini belirten Bekir Serda\u015f isimli bir \u00fcretici, erkeklere 200 lira, kad\u0131nlara da 100 lira \u00fccret verdikleri halde ihtiya\u00e7 duyduklar\u0131 say\u0131da i\u015f\u00e7i \u00e7al\u0131\u015ft\u0131ramad\u0131klar\u0131n\u0131 s\u00f6yledi. \u00c7al\u0131\u015fmaya ba\u015flayan baz\u0131 ki\u015filerin ise 3-5 g\u00fcn gibi k\u0131sa bir s\u00fcre sonra i\u015ften ayr\u0131ld\u0131klar\u0131n\u0131 anlatt\u0131. Serda\u015f, "Normal d\u00f6nemde kad\u0131nlara 100 lira, erkeklere 150-200 lira aras\u0131 \u00fccret veriyoruz. Ben de i\u015f var fakat \u00e7al\u0131\u015facak adam bulam\u0131yorum" dedi.