Günlük 400 TL kazanıyorlar! Çok büyük bir ölüm tehlikesi var...

.,Ge\u00e7ti\u011fimiz y\u0131l ya\u015fanan kurakl\u0131k nedeniyle bu y\u0131l rekoltenin d\u00fc\u015f\u00fck oldu\u011funu ifade eden Mersinbelen Muhtar\u0131 ve \u00e7am f\u0131st\u0131\u011f\u0131 \u00fcreticisi Mustafa Tosun; \u201cBurada \u00e7am f\u0131st\u0131\u011f\u0131 topluyoruz. Kozalak topluyoruz yani. Zor bir \u00fcr\u00fcn. \u0130\u015flemesi \u00e7ok zor. Allah hata kaza vermesin, bizim i\u015fimiz mesle\u011fimiz bu. Kozalak \u015feklinde mahsul\u00fc topluyoruz \u00e7amlardan. Bu bizim mesle\u011fimiz. \u0130klim kurak gitti\u011finde verim d\u00fc\u015f\u00fcyor. Ya\u011fmuru, kar\u0131 \u00e7ok sever bu \u00fcr\u00fcn. Bu sene iyi k\u0131\u015f oldu, ge\u00e7en sene biraz kurak gitti. O sebeple bu sene mahsul biraz s\u0131k\u0131nt\u0131l\u0131, rekolte d\u00fc\u015ft\u00fc. Onun d\u0131\u015f\u0131nda sinekle m\u00fccadele ediyoruz. Haziran ay\u0131nda ila\u00e7lama yapar\u0131z. Budamas\u0131 ve imar\u0131n\u0131 yap\u0131yoruz. Bak\u0131m yapmazsan, mahsul alamazs\u0131n. Bizim atadan dedeye bizim mesle\u011fimiz bu. Bu Mazon B\u00f6lgesi\u2019nde varolu\u015f sebebimiz. D\u00fcnyada bizim \u00fcr\u00fcn\u00fcm\u00fcz en kaliteli. Co\u011frafi i\u015faret almas\u0131 laz\u0131m. Ya\u011f, aroma ve kalite oran\u0131 en iyi mahsul bizde. K\u0131t bir \u00fcr\u00fcn oldu\u011fu i\u00e7in her yerde yeti\u015fmiyor. K\u0131ymetli bir \u00fcr\u00fcn. K\u00fcnar\u0131n fiyat\u0131 \u015fu aralar iyi. A\u011fa\u00e7tan toplad\u0131\u011f\u0131m\u0131z kozalak \u015feklinde kilosu 10-15 TL aras\u0131, kabuklu k\u00fcnar\u0131n kilosu 100-150 TL, i\u00e7 k\u00fcnar yani i\u015flenmi\u015f haz\u0131r k\u00fcnar ise 500-600 TL aras\u0131 sat\u0131l\u0131yor. Kabu\u011fundan da faydalan\u0131r\u0131z. Kaloriferlerde yanar. Asl\u0131nda her \u015feyi faydal\u0131 bunun\u201d dedi.\r\n,Hi\u00e7bir mahsul\u00fcn \u00e7am f\u0131st\u0131\u011f\u0131 kadar para etmedi\u011fini ifade eden \u00e7am f\u0131st\u0131\u011f\u0131 \u00fcreticisi Mehmet \u015eahin ise \u201cA\u011fac\u0131 ila\u00e7l\u0131yoruz, 3 sene sonra bir daha tohur yani kozalak oluyor. Yani bu a\u011fac\u0131n \u00fczerinde 4 senelik tohurlar var. Allah bereket versin, g\u00fczel para ediyor. D\u00fcnyada bunun \u00fczerine ba\u015fka bir \u00fcr\u00fcn tan\u0131m\u0131yorum. O kadar de\u011ferli. Hi\u00e7bir mahsul bu kadar para etmiyor. Alt\u0131nla yar\u0131\u015f\u0131yor. Bizim elimizden 600-700 TL aras\u0131 \u00e7\u0131k\u0131yor. Al\u0131c\u0131 ka\u00e7a al\u0131yor bilmiyorum art\u0131k. \u0130\u015f\u00e7ilik zor. Her sene kazalar, \u00f6l\u00fcmler oluyor. Bu sene olmad\u0131 \u00e7ok \u015f\u00fck\u00fcr. Eskiden daha da zordu hasat yapmak. A\u011fa\u00e7 \u00e7engeller ile t\u0131rmanarak toplamaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131yorduk. \u015eimdi eskiye nazaran daha kolay. Ben bu i\u015fi kendimi bildi\u011fimden beri yap\u0131yorum. 10 ya\u015flar\u0131mda ba\u015flad\u0131m. Profesyonelce \u00e7al\u0131\u015f\u0131yordum kendim. \u015eimdi ya\u015fland\u0131k, 70 ya\u015f\u0131na vard\u0131k. Art\u0131k parayla gen\u00e7lere yapt\u0131r\u0131yoruz. Bunu da her gen\u00e7 yapamaz. Biraz kabiliyet ve cesaret laz\u0131m. Korkak oldu\u011fun zaman bu i\u015fi yapamazs\u0131n\u201d dedi.\r\n,\u00d6zellikle Ko\u00e7arl\u0131 il\u00e7esine ba\u011fl\u0131 k\u00f6ylerde yayg\u0131n olarak \u00fcretilen \u00e7am f\u0131st\u0131\u011f\u0131n\u0131n \u00fclke ekonomisine kazand\u0131r\u0131lmas\u0131 i\u00e7in metrelerce y\u00fckseklikteki \u00e7am a\u011fa\u00e7lar\u0131na t\u0131rmanan toplama i\u015f\u00e7ileri g\u00fcnl\u00fck 400 TL yevmiye ile hayatlar\u0131n\u0131 tehlikeye at\u0131yor. Toplama s\u0131ras\u0131nda d\u00fc\u015fenlerin b\u00fcy\u00fck \u00e7o\u011funlu\u011funun hayat\u0131n\u0131 kaybetti\u011fini ifade eden i\u015f\u00e7iler ekmek paras\u0131 i\u00e7in yine de bu i\u015fi yapt\u0131klar\u0131n\u0131 s\u00f6ylediler.\r\n,Sezon \u00f6ncesi komandolar gibi e\u011fitim yapt\u0131klar\u0131n\u0131 ve \u00e7ocukluklar\u0131ndan bu yana da a\u011faca t\u0131rmand\u0131klar\u0131 i\u00e7in sorun ya\u015famad\u0131klar\u0131n\u0131 belirten 34 ya\u015f\u0131ndaki kozalak i\u015f\u00e7isi Semih Ayg\u00fcn; \u201cBurada \u00e7am f\u0131st\u0131\u011f\u0131 olarak bilinen kozalaklar\u0131 topluyoruz. Bunun i\u00e7in \u00e7ocukluktan yeti\u015fmeniz, g\u00f6rmeniz laz\u0131m, reflekslerinizin geli\u015fmesi laz\u0131m. Her \u015feyden \u00f6nemlisi y\u00fckseklik korkunuzun olmamas\u0131 laz\u0131m. \u00c7\u00fcnk\u00fc sabit durmuyoruz, devaml\u0131 gezmeniz laz\u0131m a\u011fac\u0131n ba\u015f\u0131nda. \u00c7ok b\u00fcy\u00fck bir \u00f6l\u00fcm tehlikesi var. Her an \u00f6l\u00fcmle burun burunay\u0131z yani. Yakla\u015f\u0131k 30-40 metre y\u00fckseklikteki a\u011fa\u00e7lara t\u0131rman\u0131yoruz. G\u00fcnl\u00fck 400 lira kazan\u0131yoruz. Bizim gelir kayna\u011f\u0131m\u0131z bu. \u00d6l\u00fcm tehlikesi var. Her sene maalesef bir ka\u00e7 tane oluyor. Toplamazsak olmuyor. Bizim gelir kayna\u011f\u0131m\u0131z\u201d dedi.\r\n,Son y\u0131llarda Ayd\u0131n\u2019da da\u011fl\u0131k alanlarda s\u0131k\u00e7a dikilip yeti\u015ftirilmeye ba\u015flanan \u00e7am f\u0131st\u0131\u011f\u0131 hem \u00e7ift\u00e7ilerin hem de i\u015f\u00e7ilerin y\u00fcz\u00fcn\u00fc g\u00fcld\u00fcr\u00fcyor. \r\n,Toptan olarak kilosu 650 TL\u2019den sat\u0131lan f\u0131st\u0131k \u00e7amlar\u0131n\u0131n bir tek kozala\u011f\u0131 bile alt\u0131n de\u011ferinde olurken yakla\u015f\u0131k 30-35 metre y\u00fcksekli\u011fe sahip \u00e7am a\u011fa\u00e7lar\u0131n\u0131n tepesinde bulunan kozalaklar\u0131 toplamak da olduk\u00e7a zor ve tehlikeli. \u0130\u015f\u00e7ilerin maharetli bir \u015fekilde metrelerce y\u00fckseklikteki a\u011fa\u00e7lara t\u0131rman\u0131\u015flar\u0131 ise g\u00f6renleri \u015fa\u015f\u0131rt\u0131yor.