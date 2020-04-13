Günlük 50 liraya koronavirüse meydan okuyorlar

Bursa'da ge\u00e7imlerini at\u0131k toplayarak sa\u011flayan hurdac\u0131lar, koronavir\u00fcs kapma pahas\u0131na ekmeklerini \u00e7\u00f6pten \u00e7\u0131kart\u0131yor.,Sabah\u0131n ilk \u0131\u015f\u0131klar\u0131yla birlikte \u00e7ek\u00e7ek arabalar\u0131n\u0131 al\u0131p yollara koyulan hurdac\u0131lar, Bursa'y\u0131 sokak sokak geziyor. Hurdac\u0131lar, koronavir\u00fcse yakalanma pahas\u0131na \u00e7\u00f6pleri elleriyle kar\u0131\u015ft\u0131r\u0131p plastik ve karton gibi at\u0131klar\u0131 topluyor. ,Bu i\u015ften g\u00fcnl\u00fck 50 lira kazan\u0131yorlar. \u0130\u00e7inde bir\u00e7ok vir\u00fcs ve mikrobun bulundu\u011fu \u00e7\u00f6pleri her g\u00fcn kar\u0131\u015ft\u0131ran hurdac\u0131lar, \u00e7\u00f6pten para kazanarak evlerine ekmek g\u00f6t\u00fcr\u00fcyor. S\u0131rt\u0131nda onlarca kilo y\u00fckle kilometrelerce yol kat eden \u00e7ek\u00e7ek\u00e7iler, de korona vir\u00fcse yakalanma riskiyle kar\u015f\u0131 kar\u015f\u0131ya.,Bursa'da 3 y\u0131ld\u0131r \u00e7\u00f6plerden hurda toplad\u0131\u011f\u0131n\u0131 ifade eden Hakan Seyrek Basan, "Bu i\u015f \u00e7ok zor, ellerimizle \u00e7\u00f6pleri kar\u0131\u015ft\u0131r\u0131p ekmek param\u0131z\u0131 kazan\u0131yoruz. \u0130nsanlar\u0131n evlerinden uzakla\u015ft\u0131rd\u0131klar\u0131 \u00e7\u00f6plerden biz ekme\u011fimizi \u00e7\u0131kart\u0131yoruz.,\u00c7\u00f6plerde koronavir\u00fcs olabilir. Bize de bula\u015f\u0131r diye korkuyoruz, ama ekmek paras\u0131 i\u00e7in yapacak ba\u015fka bir i\u015fimiz yok. Koronavir\u00fcse yakalanma pahas\u0131na \u00e7\u00f6plerden ekme\u011fimizi \u00e7\u0131karmaya devam edece\u011fiz.,G\u00fcnde 30 kilo at\u0131k toplad\u0131\u011f\u0131m\u0131z oluyor. 50 lira kazan\u0131yoruz. Bazen daha da az kazand\u0131\u011f\u0131m\u0131z oluyor" dedi. (\u0130HA)