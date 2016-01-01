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15 Temmuz Destanı
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YAŞAM
-
Balıkesir'de Türk kara sularına geri itilen 36 göçmen kurtarıldı
SPOR
-
BB Erzurumspor, teknik direktör Yılmaz Vural ile anlaşmaya varıldığını açıkladı
POLİTİKA
-
MHP Başkanlık Divanı, yeni üyeleriyle ilk toplantısını yaptı
GÜNDEM
-
Türkiye'de son 24 saatte 154 kişi hayatını kaybetti
DÜNYA
-
İngiltere’de Covid-19 kısıtlamaları hafifletildi
DÜNYA
-
Mozambik'teki terör saldırısını DEAŞ üstlendi
SPOR
-
Beşiktaşlı iki futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
YAŞAM
-
Mersin açıklarında 12 düzensiz göçmen yakalandı
GÜNDEM
-
Yeni koronavirüs risk haritası açıklandı
DÜNYA
-
Brezilya Dışişleri Bakanı Araujo’nun istifa edeceği bildirildi
YAŞAM
-
Ormana götürdüğü karısını ateşe verdi!
GÜNDEM
-
Gamze Özçelik'ten İstanbul Sözleşmesi'ni soranlara tokat gibi cevap
DÜNYA
-
Ürdün ve Irak'ta Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı
POLİTİKA
-
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte yeni koronavirüs kararları
YAŞAM
-
Kocası tarafından balkondan aşağı atıldığı iddia edilen kadının babası: Öldürmesine gerek yoktu, boşayabilirdi
YAŞAM
-
Artvin'deki Cehennem Deresi Kanyonu'nda erkek cesedi bulundu
YAŞAM
-
Sadaka kutusundan para çalan hırsızı imam yakaladı
GÜNDEM
-
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı sona erdi
YAŞAM
-
Karantinayı ihlal eden 2 kişiye para cezası
DÜNYA
-
ABD'de sağcılarla solcular çatıştı
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Ramazan
Günün en korkunç haberi Tekirdağ'dan geldi
Her satırı kan donduran haber Tekirdağ'dan geldi. Ormana götürdüğü karısına yaptıklarını öğrenenler dehşete düştü.
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