AKILALMAZ TUZAK

Jandarmaya haber veren Aksoy, \u015fikayet\u00e7i oldu. H\u0131rs\u0131z\u0131n ayn\u0131 y\u00f6ntemle Fransa'dan gelen bir ailenin de \u00e7antas\u0131n\u0131 \u00e7ald\u0131\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi. H\u0131rs\u0131zl\u0131k an\u0131 kameralara da saniye saniye yans\u0131d\u0131.\r\n,Almanya\u2019dan T\u00fcrkiye\u2019ye do\u011fru yola \u00e7\u0131kan gurbet\u00e7i aile dinledikleri yerde \u015foku ya\u015fad\u0131! 15 dakikal\u0131k molada bir daire paras\u0131 kaybeden aile h\u0131rs\u0131zlar\u0131n ak\u0131lalmaz tuza\u011f\u0131na yakland\u0131.\r\n,Olay, d\u00fcn sabah saat 05:15 s\u0131ralar\u0131nda Silivri\u2019ye 30 kilometre mesafede olan dinlenme tesislerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye g\u00f6re, Almanya\u2019da ya\u015fayan gurbet\u00e7i Burhan Aksoy, ailesi ile birlikte i\u015f i\u00e7in \u0130stanbul\u2019a geldi. ,.,Yorulup dinlenmek istedi\u011fi i\u00e7in T\u0131r Park\u0131\u2019nda gelen Burhan Aksoy, \u201cAlmanya\u2019dan geldim. Yollar \u00e7ok kalabal\u0131kt\u0131. Gece yar\u0131s\u0131 baya\u011f\u0131 yol gittim ve yorulmaya ba\u015flad\u0131m. Arabada 4 ki\u015fiydik 2 k\u0131z\u0131m ve annem vard\u0131. Yorgunluk \u00fczerime \u00e7\u00f6k\u00fcnce Silivri\u2019ye 30 Metre kala arabay\u0131 parka \u00e7ektim. K\u00fc\u00e7\u00fck k\u0131z\u0131m \u00f6ndeydi. Annemle b\u00fcy\u00fck k\u0131z\u0131m arkadayd\u0131. Ben direksiyon ba\u015f\u0131nda 15 dakika g\u00f6zlerimi dinlendireyim dedim. O esnada dalm\u0131\u015f\u0131m. K\u00fc\u00e7\u00fck k\u0131z\u0131m o esnada telefonuyla oynuyordu. H\u0131rs\u0131z araban\u0131n \u00f6nce lasti\u011fini indirip b\u0131\u00e7akla kesmi\u015f. \u00d6n taraf\u0131m\u0131zda Fransa\u2019dan gelen vatanda\u015f\u0131m\u0131z\u0131n arabas\u0131n\u0131n cam\u0131n\u0131 da k\u0131rm\u0131\u015f. O ara\u00e7 benden 100 metre ileride \u00f6nce onun cam\u0131n\u0131 k\u0131r\u0131yor. Oradan alaca\u011f\u0131n\u0131 al\u0131yor\u201d dedi.\r\n,H\u0131rs\u0131z\u0131n daha sonra da kendi cam\u0131n\u0131 k\u0131rd\u0131\u011f\u0131na anlatan gurbet\u00e7i Aksoy, \u201cBenim cama da ayn\u0131 \u015fekilde k\u0131r\u0131p cam\u0131 patlat\u0131yor. \u0130\u00e7inden annemin el \u00e7antas\u0131n\u0131 al\u0131yor. B\u00fct\u00fcn pasaportlar, alt\u0131nlar ve y\u00fckl\u00fc miktar da para vard\u0131. \u015eu anda darda ve zor durumday\u0131z. 20-25 bin euro miktar gitti. \u00c7ocuklar\u0131n \u00e7\u0131\u011fl\u0131k sesinden sonra kendime gelene kadar 15 saniye s\u00fcrd\u00fc. Ne oldu\u011funu anlamaya ba\u015flad\u0131ktan sonra arabay\u0131 \u00e7al\u0131\u015ft\u0131r\u0131p h\u0131rs\u0131z\u0131 takibe ald\u0131m. 2 kilometre gidebildim. Lastikleri indirdiklerini daha sonra anlad\u0131m. Sonra polisi ve jandarmay\u0131 arad\u0131m. Umar\u0131m yakalan\u0131p cezas\u0131n\u0131 bulur\u201d diye konu\u015ftu.\r\n,Yolda yorulan aile, t\u0131r park\u0131na girerek bir s\u00fcre dinlenmek istedi. Bu s\u0131rada arac\u0131 g\u00f6z\u00fcne kestiren bir h\u0131rs\u0131z, harekete ge\u00e7ti. Takip edilmesini \u00f6nlemek i\u00e7in \u00f6nce arac\u0131n lastiklerini kesen h\u0131rs\u0131z, ard\u0131ndan bir anda cam\u0131 k\u0131rarak i\u00e7eride bulunan para, alt\u0131n, cep telefonlar\u0131 ve pasaportlar\u0131n oldu\u011fu \u00e7antay\u0131 ald\u0131. Alt\u0131nlar\u0131 ve 25 bin euro paran\u0131n i\u00e7inde oldu\u011fu \u00e7antan\u0131n \u00e7al\u0131nmas\u0131n\u0131n \u015fokunu ya\u015fayan Burhan Aksoy, arac\u0131 ile h\u0131rs\u0131z\u0131n pe\u015fine d\u00fc\u015ft\u00fc ancak tekerle\u011fin patlak olmas\u0131 nedeniyle fazla ilerleyemedi.