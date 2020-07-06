Gurbetçiler akın akın gelmeye devam ediyor! Kapıkule'de 1 ayda 102 bin 586 yolcu

Avrupa'n\u0131n \u00e7e\u015fitli \u00fclkelerinde ya\u015fayan T\u00fcrk vatanda\u015flar\u0131n\u0131n, y\u0131ll\u0131k izin d\u00f6neminin gelmesiyle s\u0131n\u0131r kap\u0131lar\u0131nda gurbet\u00e7i hareketlili\u011fi ya\u015fan\u0131yor.,Trakya G\u00fcmr\u00fck ve D\u0131\u015f Ticaret B\u00f6lge M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc verilerine g\u00f6re, 2020 Haziran ay\u0131nda 102 bin 586 yolcunun giri\u015f yapt\u0131\u011f\u0131 Kap\u0131kule S\u0131n\u0131r Kap\u0131s\u0131'nda giri\u015fler koronavir\u00fcs tedbirleri kapsam\u0131nda hassas ve titizlikle y\u00fcr\u00fct\u00fcl\u00fcyor., Y\u0131ll\u0131k izinlerini memleketlerinde ge\u00e7irmek \u00fczere Kap\u0131kule\u2019den T\u00fcrkiye\u2019ye giri\u015f yapan gurbet\u00e7ilerin giri\u015f i\u015flemleri koronavir\u00fcs tedbirleri kapsam\u0131nda daha hassas y\u00fcr\u00fct\u00fcl\u00fcyor., Haziran ay\u0131nda 21 bin 477 yolcu arac\u0131n\u0131n giri\u015f yapt\u0131\u011f\u0131 Kap\u0131kule S\u0131n\u0131r Kap\u0131s\u0131\u2019ndan ayr\u0131ca 59 bin 294 bin yabanc\u0131 uyruklu ve 43 bin 292 T\u00fcrk uyruklu yolcu olmak \u00fczere toplam 102 bin 586 yolcu giri\u015f yapt\u0131.,KAYNAK: AA,.,T\u00fcrkiye\u2019nin koronavir\u00fcsle m\u00fccadelesine g\u00fcvenen yurt d\u0131\u015f\u0131nda ya\u015fayan gurbet\u00e7iler, y\u0131ll\u0131k izinlerini memleketlerinde ge\u00e7irmek i\u00e7in yurda gelmeye devam ediyor.,Kap\u0131kule S\u0131n\u0131r Kap\u0131s\u0131'ndan giri\u015f yapan ara\u00e7lar tek tek dezenfekte ediliyor, gelen t\u00fcm yolcular\u0131n ate\u015fi \u00f6l\u00e7\u00fcl\u00fcyor.