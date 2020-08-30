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Türkiye Gazetesi

Gürültüden uyuyamayınca açlık grevi başlattı

Gürültüden uyuyamayınca açlık grevi başlattı

Yaşadığı gürültü sorununu çözmek için 3 yıldır hukuk mücadelesi verdiğini belirten 38 yaşındaki Deniz Berberoğlu, Muğla Valiliği ve Marmaris Kaymakamlığı tarafından defalarca mühürlenen iş yerinin her seferde mühür fekki yaparak faaliyetlerine devam ettiğini ileri sürdü. 1984 yılında ailesinin bu bölgeye taşındığını ve kendisinin de 36 yıldır burada yaşadığını belirten Deniz Berberoğlu, "84 yılında ailemin buraya taşınması sebebi ile geldik, buralıyım, evim burada, işim burada. Mahalle sakinleri olarak bu şahısları tüm kurumlara şikayet ettik. Burası 9 kez mühürlendi. Ruhsatı olmayan, işletme izinleri olmayan, yaşam alanları içerisindeki bu yarış pisti dolayısıyla evimizde yaşayamaz duruma geldik. Her gün sabah 9'dan akşam 23'e kadar bu gürültüye maruz kalıyoruz. Sesimizi duyurmak adına açlık grevi başlattım. Önümüzdeki günlerde komşularımdan katılımlar olacak. Yetkililerin bu kanunsuzluğa 'dur' demesini temenni ediyorum. Boynuzbükü mevkiinin doğal güzelliği de bozuldu" dedi.

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