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Türkiye Gazetesi

Guti'den Trabzonspor yorumu... "Şampiyon olmalarına şaşırdım"

Guti'den Trabzonspor yorumu... "Şampiyon olmalarına şaşırdım"

Beşiktaş'ta 2010-2011'de forma giyen Guti, Türk futbolunun büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirterek, "Türk taraftar kitlesinin enerjisi, coşkusu çok üst seviyede. Türkiye’deki büyük takımların bütçelerini zorlayarak, belki aşarak çok fazla para harcarken bile istedikleri sonuçları alamadıklarını gözlemliyorum. Ben tabii ki her zaman Beşiktaş’ı en üstte görmek istiyorum ama Türkiye Süper Lig’i zor bir lig. Çok çekişmeli geçiyor. Türkiye'deki büyük takımlar ilginç şekilde ısrarla yaşlı oyuncu transfer etmeye devam ediyor. Bu isimlerin takımlara ne kadar katkı sağladığından da emin olamıyorum. Ama maalesef bu şekilde devam ediliyor." dedi.

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