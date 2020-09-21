Güvem eriğinin faydaları saymakla bitmiyor

Ali Tun\u00e7 isimli vatanda\u015f, uzmanlar\u0131n a\u00e7\u0131klamas\u0131 ile bu meyvenin, kan\u0131nda problemleri olanlara, migrene, pankreas hastal\u0131\u011f\u0131na, \u015feker hastal\u0131\u011f\u0131na iyi geldi\u011fini s\u00f6yledi. Tun\u00e7, \u201cBu meyveyi tercih edenler ins\u00fclini bile b\u0131rak\u0131r. Bu eri\u011fin k\u00fcr\u00fc \u00f6zellikle \u015fekere iyi gelir\u201d diye konu\u015ftu\r\n,Ahmet Uygun ise "G\u00fcvem eri\u011fine mor rengini veren renk pigmentleri hi\u00e7bir meyvede olmayandan fazla miktarda boldur ve tam bir serbest radikal avc\u0131s\u0131d\u0131r. Serbest radikaller v\u00fccutta kanser, damar t\u0131kan\u0131kl\u0131\u011f\u0131, alzaym\u0131r hastal\u0131\u011f\u0131, Parkinson hastal\u0131\u011f\u0131 ve di\u011fer pek \u00e7ok hastal\u0131k ile ba\u011flant\u0131l\u0131d\u0131r. Serbest radikallerin ayr\u0131ca, kademeli serbest radikal hasar\u0131 birikimi olarak tan\u0131mlanan ya\u015flanmayla da ba\u011flant\u0131s\u0131 vard\u0131r. \u00d6zellikle kanserler \u00fczerine ispatlanm\u0131\u015f bilimsel \u00e7al\u0131\u015fmalar yap\u0131lm\u0131\u015f, kanserli h\u00fccrelerle sava\u015ft\u0131\u011f\u0131 belgelenmi\u015ftir" diye konu\u015ftu.,G\u00fcvem eri\u011finin faydalar\u0131 ve t\u00fcketimi\r\nUygun, "\u00c7akal eri\u011fi olarak da bilinen g\u00fcvem eri\u011fi, dikenli a\u011fa\u00e7larda yeti\u015fir. \u00d6nceleri beyaz renkli \u00e7i\u00e7ek a\u00e7ar. Meyveler olgunla\u015ft\u0131k\u00e7a morla\u015f\u0131r. \u00dclkemizde ormanl\u0131k alanlar\u0131n bir\u00e7o\u011funda vard\u0131r. K\u00fctahya ve \u00e7evresinde s\u0131kl\u0131kla t\u00fcketilen g\u00fcvem eri\u011fi, halk aras\u0131nda Yaban eri\u011fi olarak adland\u0131r\u0131l\u0131r. Ek\u015fi bir tad\u0131 olan G\u00fcvem eri\u011fi ile ilgili yap\u0131lan ara\u015ft\u0131rmalarda y\u00fcksek oranda antikanserojen maddeler i\u00e7erdi\u011fi ortaya \u00e7\u0131kt\u0131. Sonbahar aylar\u0131nda yeti\u015fen g\u00fcvem eri\u011finden meyve suyu, marmelat ve re\u00e7el yap\u0131l\u0131r. Bunun yan\u0131 s\u0131ra meyveden \u00e7ay da yap\u0131l\u0131r. Bu \u00e7ay da kandaki t\u00fcm toksin ve ya\u011flar\u0131 temizler. S\u0131f\u0131r ya\u011f i\u00e7erdi\u011finden \u015feker hastalar\u0131n\u0131n da kolayca t\u00fcketebilece\u011fi bir meyvedir" ifadelerini kulland\u0131.,Sonbahar eri\u011fini toplamak i\u00e7in Radar mevkiine ak\u0131n eden vatanda\u015flar, pazarda kilosu 10 TL'den sat\u0131lan eri\u011fi bedavaya topluyor.