Güvensiz olduğu tespit edilen 41 maske kamuoyuyla paylaşıldı

,Aile, \u00c7al\u0131\u015fma ve Sosyal Hizmetler Bakanl\u0131\u011f\u0131, pandemi s\u00fcrecinde 335 ki\u015fisel koruyucu donan\u0131m\u0131 denetleyerek, 41g\u00fcvensiz \u00fcr\u00fcn\u00fc tespit etti.\r\n,Bakanl\u0131k, g\u00fcvensiz oldu\u011fu tespit edilen bu 41 maskeye ait marka, model ve seri numaralar\u0131n\u0131n G\u00fcvensiz \u00dcr\u00fcn Bilgi Sistemi(G\u00dcB\u0130S) \u00fczerinden kamuoyuyla payla\u015ft\u0131. \u0130\u015f Sa\u011fl\u0131\u011f\u0131 ve G\u00fcvenli\u011fi Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc taraf\u0131ndan g\u00fcvenli ki\u015fisel koruyucu donan\u0131mlar\u0131n piyasaya arz\u0131n\u0131 sa\u011flamak i\u00e7in g\u00f6zetim ve denetim faaliyetleri titizlikle ger\u00e7ekle\u015ftirildi.\r\n\r\n,"Vatanda\u015f\u0131m\u0131z\u0131n sa\u011fl\u0131\u011f\u0131na kast edenlerin takip\u00e7isi olaca\u011f\u0131z"\r\nYap\u0131lan denetimlerde g\u00fcvensizlik \u015f\u00fcphesiyle numunesi al\u0131nan \u00fcr\u00fcnler testlere g\u00f6nderildi. G\u00fcvensizlik tespitleri, solunum koruyucu donan\u0131mlar alan\u0131nda onaylanm\u0131\u015f kurulu\u015f olan laboratuvarlarda ilgili standartlara uygun bir \u015fekilde ger\u00e7ekle\u015fti.\r\n\r\nBakanl\u0131ktan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada ise \u201cPandemi s\u00fcrecinde vatanda\u015flar\u0131m\u0131z\u0131n ve sa\u011fl\u0131k \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131n\u0131n uygun ve g\u00fcvenli ki\u015fisel koruyucu donan\u0131ma ula\u015fabilmesi i\u00e7in taviz verilmezken, bakanl\u0131k \u00fcrettikleri \u00fcr\u00fcnlerle vatanda\u015f\u0131m\u0131z\u0131n sa\u011fl\u0131\u011f\u0131na kast eden ve haks\u0131z rekabete yol a\u00e7an ki\u015filerin, firmalar\u0131n takip\u00e7isi olmaya devam edecek\u201d denildi.