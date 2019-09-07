Güzelliği ile dikkat çeken 'Badem Adası'nda hasat zamanı
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Türkiye’nin önemli badem üretim yerlerinden olan ve 6 bin dekar alanda yılda yaklaşık bin ton bademin yetiştirildiği Ağın ilçesinde hasat başladı. İlçe genelinde başlayan hasatta en güzel görüntüyü, kaymakamlık tarafından işletilen Badem Adası verdi. Keban Baraj Gölü Havzasında 3 tarafı sularla çevrili olan Badem Adasın’da 4 farklı türden 10 bin adet badem ağacı bulunduğu belirtildi.Kaymakamlık tarafından İş-Kur üzerinden alınan çoğunluğu kadın 25 kişilik ekip adada günlük 200 ağaçta hasat yapıyor.