Güzelliğiyle hayran bırakıyor! Doğaseverlerin uğrak mekanı oldu

Hatay\u2019\u0131n Samanda\u011f il\u00e7esinde g\u00fczelli\u011fiyle hayran b\u0131rakan Meydan Mahallesi, do\u011faseverlerin u\u011frak mekan\u0131 oldu.,Samanda\u011f il\u00e7esine ba\u011fl\u0131 Meydan Mahallesi, do\u011fal g\u00fczelli\u011fi ve serin havas\u0131yla ziyaret\u00e7ilerin ilgisini \u00e7ekiyor. ,\u0130\u015fte birbirinden g\u00fczel kareler...,.,Da\u011f\u0131n eteklerinden ba\u015flay\u0131p 14 kilometre boyunca sahilin devam etti\u011fi, dik yama\u00e7lar\u0131n oldu\u011fu b\u00f6lge, do\u011fa sporlar\u0131 ve foto\u011fraf merakl\u0131lar\u0131ndan ilgi g\u00f6r\u00fcyor.