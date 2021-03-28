Haaland'ın Türkiye karşısındaki performansı sosyal medyada alay konusu oldu

Ozan Tufan ve \u00c7a\u011flar S\u00f6y\u00fcnc\u00fc'n\u00fcn performanslar\u0131 geceye damga vurdu. ,Galatasaray'\u0131n Norve\u00e7li futbolcusu Martin Linnes hafta i\u00e7i verdi\u011fi r\u00f6portajda Haaland i\u00e7in, "O herkesin a\u011fz\u0131nda. Daha \u00f6nce g\u00f6rmedi\u011fimiz \u015feyler yap\u0131yor. Bence, T\u00fcrkler onunla kar\u015f\u0131la\u015fmaktan korkuyor" ifadelerini kullanm\u0131\u015ft\u0131. ,Bu s\u00f6zler \u00fczerine, A Milli Tak\u0131m'\u0131n savunmac\u0131lar\u0131 aras\u0131nda adeta kaybolan gen\u00e7 y\u0131ld\u0131z sosyal medyada dalga konusu oldu.,,Norve\u00e7'in gen\u00e7 y\u0131ld\u0131z\u0131 Erling Haaland'\u0131n ma\u00e7\u0131 \u015fut atamadan bitirmesi ise dikkat \u00e7ekti.\r\n\r\n,T\u00fcrkiye, 2022 FIFA D\u00fcnya Kupas\u0131 Elemeleri G Grubu ikinci ma\u00e7\u0131nda \u0130spanya'da Norve\u00e7'i 3-0 yendi.