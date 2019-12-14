Hababam Sınıfı Uyanıyor filmindeki kaçış planı krokisinin sırrı ortaya çıktı!

Hababam S\u0131n\u0131f\u0131 Uyan\u0131yor filmindeki, t\u00fcnel kazarak okuldan ka\u00e7ma sahnesini muhakkak hepimiz hat\u0131rlar\u0131z.,Ka\u00e7\u0131\u015f plan\u0131 yap\u0131l\u0131rken tahtada yer alan \u00e7izim Hababam'daki haytalar\u0131n yapamayaca\u011f\u0131 kadar d\u00fczg\u00fcnd\u00fc. Asl\u0131nda hakikaten o krokiyi \u00e7izen Hababam tayfas\u0131ndan biri \u00e7\u0131kt\u0131.,T\u00fcnel kazarak ka\u00e7ma plan\u0131 yapmak i\u00e7in tahtaya \u00e7izilen g\u00f6r\u00fcnt\u00fc ise filmin \u00e7ekildi\u011fi Adile Sultan Kasr\u0131'n\u0131n krokisidir.,Dilaver\u2019in m\u00fchendislik tahsili yapt\u0131\u011f\u0131n\u0131 bilen Ertem E\u011filmez \u201cHadi m\u00fchendis bey, \u015furaya bir ka\u00e7\u0131\u015f plan\u0131 yapal\u0131m\u201d diye g\u00f6revi ona emanet etti,Asl\u0131nda hakikaten o krokiyi \u00e7izen Hababam tayfas\u0131ndan birisiymi\u015f. Bu krokiyi \u00e7izen filmde az repliklileri olmas\u0131na ra\u011fmen sima olarak en \u00e7ok tan\u0131nanlardan Dilaver'den ba\u015fkas\u0131 de\u011fil.,Dilaver G\u00fcr, Ertem E\u011filmez'in iste\u011fi \u00fczerine birden eline tebe\u015firi al\u0131p \u00e7izmeye ba\u015flad\u0131, planl\u0131 bir \u015fekilde yapsa belki bu kadar iyi \u00e7izemeyece\u011fini s\u00f6yledi.,Aslen Malatya'l\u0131 olan oyuncu serinin ilk 3 filminde yer ald\u0131.,As\u0131l mesle\u011fi M\u00fchendislik olan Dilaver G\u00fcr 1976 y\u0131l\u0131na kadar oyunculuk kariyerini s\u00fcrd\u00fcrd\u00fc. Ard\u0131ndan serbest m\u00fchendislik yaparak hayat\u0131na devam etti.,Bir s\u00fcre \u0130stanbul'da ya\u015fad\u0131ktan sonra memleketi olan Malatya'ya geri d\u00f6nd\u00fc. Bug\u00fcn onlarca yay\u0131n\u0131nda 'Hababam S\u0131n\u0131f\u0131' an\u0131lar\u0131n\u0131 anlatt\u0131\u011f\u0131 videolar\u0131 bulunuyor.,Dilaver G\u00fcr \u015fimdilerde ya\u015fam\u0131n\u0131 Malatya s\u00fcrd\u00fcrmekte olup Serbest \u0130n\u015faat M\u00fchendisli\u011fi yapmaktad\u0131r.,Hababam S\u0131n\u0131f\u0131'n\u0131n en sevilen yan karakterlerinden "Dilaver"e hayat veren Dilaver G\u00fcr'e mutlu ve sa\u011fl\u0131kl\u0131 bir \u00f6m\u00fcr diliyoruz.,Ayn\u0131 zamanda "Malatya Do\u011fan\u015fehirliler Derne\u011fi Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 "g\u00f6revini " Tenis Federasyonu Malatya \u0130l Temsilcili\u011fi" g\u00f6revini ve yerel kanal olan TV Malatya'da program sunmakta ve yazarl\u0131k yapmaktad\u0131r. 40 ya\u015f\u0131nda evlenen Dilaver G\u00fcr'\u00fcn bu evlili\u011finden 2 \u00e7ocu\u011fu bulunmaktad\u0131r.