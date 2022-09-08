Hadise ile Mehmet Dinçerler boşanıyor mu? Kayınvalide devreye girdi! Evlilikteki krizin nedeni belli oldu

Ünlü şarkıcı Hadise, iş insanı Mehmet Dinçerler ile canım cicim aylarındayken magazin gündemine bomba gibi bir haber düştü. Çiftin arasında kriz olduğu dedikodular arasında. Geçtiğimiz gün konserinde Hadise’nin gözyaşlarına boğulması ve Mehmet Dinçerler’in alyansını çıkarması ikilinin boşanacakları iddialarını güçlendirdi. Öte yandan ikilinin arasındaki küslüğün nedeni de ortaya çıktı. İşte ayrıntılar…