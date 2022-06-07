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Türkiye Gazetesi

Hafızayı güçlendiriyor, beyni tıkır tıkır çalıştırıyor… Gün içinde mutlaka tüketin

Hafızayı güçlendiriyor, beyni tıkır tıkır çalıştırıyor… Gün içinde mutlaka tüketin

Vücudumuzun en güçlü organı olan beynimiz tıpkı bir süper bilgisayar gibi çalışıyor. Bu çalışma sisteminin aksamaması için beynimizi iyi besleyerek daha verimli hale getirebiliriz. Peki, beyin sağlığında önemli rol oynayan besinler neler? Lahana, ıspanak, brokoli ve diğer yapraklı yiyeceklerin K vitamini ve beta karoten dahil olmak üzere beyin işlevini destekleyen besinlerle dolu olduğunu belirten Diyetisyen Özden Örkcü, beyin sağlığı için gerekli gıdalardan ve faydalarından bahsetti.

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