Hafızayı güçlendiriyor, bunamayı engelliyor, mutluluk veriyor! İşte o besinler
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Sağlıklı beslenme sadece yaşam kalitenizi değil beyin sağlığınızı da koruyor. Beyin ve Sinir Cerrahisi (Nöroşirürji) Uzmanı Op. Dr. Ahmet Tulgar Başak, Alzheimer ve bunama riskine karşı folik asit desteği için fasulye, bezelye, ıspanak, şalgam, limon ve portakal gibi gıdaların tüketilebileceğini, adaçayının ise hafızayı geliştiren önemli bir E vitamini kaynağı olduğunu söyledi. Başak, Alzheimer ve bunama riskine karşı tüketilmesi gereken besinleri şöyle sıraladı.