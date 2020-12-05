Hafta sonu kısıtlamasında ilk gün: Sokaklar bomboş kaldı

Emin\u00f6n\u00fc Meydan\u0131'da bo\u015f kalan meydanlardan birisi oldu. Normal zamanlarda insan kalabal\u0131\u011f\u0131n\u0131n olduk\u00e7a yo\u011fun oldu\u011fu meydanda k\u0131s\u0131tlamadan dolay\u0131 sessizlik hakim oldu. ,Kad\u0131k\u00f6y ve \u00dcsk\u00fcdar Meydan\u0131 havadan g\u00f6r\u00fcnt\u00fclendi\r\nKoronavir\u00fcs ile m\u00fccadele kapsam\u0131nda, 81 ilde 56 saat s\u00fcrecek olan soka\u011fa \u00e7\u0131kma k\u0131s\u0131tlamas\u0131 d\u00fcn gece 21.00 itibariyle ba\u015flad\u0131. ,Bo\u015f kalan meydan ve yollarda polis ekipleri denetim noktalar\u0131 olu\u015fturarak kontrol sa\u011fl\u0131yor.\r\n\r\n,K\u0131s\u0131tlamalar\u0131n ard\u0131ndan caddeler, sokaklar ve meydanlar bo\u015f kald\u0131.\r\n\r\n\r\n,