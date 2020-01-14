HAK-İŞ'ten yeni asgari ücret önerisi!

Hak-\u0130\u015f Genel Ba\u015fkan\u0131 Mahmut Arslan asgari \u00fccretle ilgili yeni a\u00e7\u0131klama yapt\u0131.,Arslan, Hak-\u0130\u015f Genel Merkezi'nde yap\u0131lan ba\u015fkanlar kurulu toplant\u0131s\u0131 \u00f6ncesinde bas\u0131n mensuplar\u0131na a\u00e7\u0131klamalarda bulundu.,Hak-\u0130\u015f Genel Ba\u015fkan\u0131 Mahmut Arslan, "Asgari \u00fccret tutar\u0131ndaki gelirlerin vergi d\u0131\u015f\u0131nda b\u0131rak\u0131lmas\u0131n\u0131 ve ikinci vergi dilimine ge\u00e7i\u015f miktar\u0131 olarak da ortalama i\u015f\u00e7i \u00fccretinin bir y\u0131ll\u0131k tutar\u0131n\u0131n belirlenmesini talep ediyoruz." dedi.,Arslan, Hak-\u0130\u015f Genel Merkezi'nde yap\u0131lan ba\u015fkanlar kurulu toplant\u0131s\u0131 \u00f6ncesinde bas\u0131n mensuplar\u0131na a\u00e7\u0131klamalarda bulundu.\r\n\r\n\u00c7al\u0131\u015fanlar\u0131n \u00fccretleri \u00fczerinde a\u011f\u0131r vergi y\u00fck\u00fc oldu\u011funu ve bu konunun \u00e7al\u0131\u015fanlar lehine yeniden d\u00fczenlenmesi gerekti\u011fini dile getiren Arslan, vergi y\u00fck\u00fcn\u00fcn foto\u011fraf\u0131n\u0131 \u00e7ekmek i\u00e7in Hak-\u0130\u015f uzmanlar\u0131 ve akademisyenlerin katk\u0131lar\u0131yla "Vergi Reformu Raporu" haz\u0131rlad\u0131klar\u0131n\u0131 bildirdi.,Arslan, bu raporu h\u00fck\u00fcmet ba\u015fta olmak \u00fczere siyasi parti temsilcileriyle payla\u015ft\u0131klar\u0131n\u0131 belirterek, \u015f\u00f6yle konu\u015ftu:,"Hem AB \u00fclkelerindeki hem de \u00fclkemizdeki vergi uygulamalar\u0131n\u0131 kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131rd\u0131k. 2007'de yakla\u015f\u0131k 15 asgari \u00fccret tutar\u0131 y\u00fczde 20'lik vergi dilimine girerdi. Ge\u00e7en y\u0131l 7 asgari \u00fccret tutar\u0131 y\u00fczde 20'lik vergi dilimine girdi. Aradan ge\u00e7en y\u0131llarda vergi dilimlerinin \u00e7al\u0131\u015fanlar aleyhine nas\u0131l de\u011fi\u015fti\u011fini bu somut bir \u015fekilde g\u00f6steriyor. Almanya ile T\u00fcrkiye'yi k\u0131yaslad\u0131k. Orada m\u00fcmk\u00fcn oldu\u011fu kadar aile, \u00e7ocuk ve medeni durumun vergilendirmede do\u011frudan etkili oldu\u011funu ve bunun da i\u015f\u00e7iler lehine d\u00fczenlendi\u011fini g\u00f6rd\u00fck. \u00c7al\u0131\u015fanlar\u0131n asgari \u00fccret tutar\u0131ndaki gelirlerinin vergi d\u0131\u015f\u0131nda b\u0131rak\u0131lmas\u0131n\u0131 ve ikinci vergi dilimine ge\u00e7i\u015f miktar\u0131 olarak da ortalama i\u015f\u00e7i \u00fccretinin bir y\u0131ll\u0131k tutar\u0131n\u0131n belirlenmesini talep ediyoruz.",Arslan, \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131n vergi y\u00fck\u00fcn\u00fcn hafifletilmesi kapsam\u0131nda T\u00fcrk-\u0130\u015f ve D\u0130SK ile bir araya geldiklerini ve ortak bir bas\u0131n toplant\u0131s\u0131 d\u00fczenlendiklerini an\u0131msatarak, bu konudaki \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131n devam edece\u011fini s\u00f6yledi.,Mahmut Arslan, CHP ve HDP'nin se\u00e7imi kazand\u0131\u011f\u0131 baz\u0131 belediyelerde i\u015ften \u00e7\u0131kartmalar ya\u015fand\u0131\u011f\u0131na i\u015faret ederek, \u015fu bilgileri verdi:,"Toplam 109 i\u015f yerinde, konfederasyonumuza ba\u011fl\u0131 sendikalara \u00fcye olan 29 bin 272 ki\u015fi \u00e7e\u015fitli bask\u0131, tehdit ve engellemelerle sendikalar\u0131ndan istifa ettirildi. Yine 6 bin 327 arkada\u015f\u0131m\u0131z \u00e7e\u015fitli belediyelerde i\u015ften \u00e7\u0131kart\u0131ld\u0131. Bunlar\u0131n b\u00fcy\u00fck bir b\u00f6l\u00fcm\u00fcn\u00fcn tazminat ve temel haklar\u0131 maalesef \u00f6denmedi. 350 \u00fcye arkada\u015f\u0131m\u0131z ise i\u015f yerlerinden istifa etmeleri amac\u0131yla uzak b\u00f6lgelere s\u00fcrg\u00fcn edilmi\u015ftir. Ba\u015fta \u0130stanbul B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediyesi olmak \u00fczere i\u015ften \u00e7\u0131kartmalara kar\u015f\u0131 eylemler s\u00fcr\u00fcyor. \u0130stanbul B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediyesinden bin 469 arkada\u015f\u0131m\u0131z herhangi bir hukuki soru\u015fturma olmadan, herhangi bir disiplin soru\u015fturmas\u0131 olmadan, sadece se\u00e7im \u00f6ncesi i\u015fe al\u0131nd\u0131klar\u0131 i\u00e7in i\u015f akitleri tazminats\u0131z feshedildi. 140 g\u00fcnd\u00fcr arkada\u015flar\u0131m\u0131z m\u00fccadelelerini s\u00fcrd\u00fcrmektedir.",Hak-\u0130\u015f'e \u00fcye 6 bin 500 \u00e7al\u0131\u015fan ad\u0131na Antalya B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediyesi ile y\u00fcr\u00fctt\u00fckleri toplu i\u015f s\u00f6zle\u015fmesi g\u00f6r\u00fc\u015fmelerinde de anla\u015fma sa\u011flanamad\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirten Arslan, burada 174 g\u00fcnd\u00fcr grevin s\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc vurgulad\u0131.,\r\n\r\nArslan, kamuda ta\u015feron \u015firketler \u00fczerinden \u00e7al\u0131\u015fan yakla\u015f\u0131k bir milyon \u00e7al\u0131\u015fan\u0131n 2017'nin Aral\u0131k itibar\u0131yla kadrolar\u0131na kavu\u015ftu\u011funu, bunun T\u00fcrkiye Cumhuriyeti'nin en b\u00fcy\u00fck reformlar\u0131ndan biri oldu\u011funu s\u00f6yledi.\r\n\r\nK\u0130T'lerde \u00e7al\u0131\u015fan ta\u015feron i\u015f\u00e7ilerin ve y\u00fczde 70 uygulamas\u0131n\u0131n kapsam\u0131 d\u0131\u015f\u0131nda kalanlar\u0131n kadroya al\u0131nmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 an\u0131msatan Arslan, kadroya al\u0131nmayanlar\u0131n da kadrolar\u0131na kavu\u015fmalar\u0131 i\u00e7in m\u00fccadeleye devam ettiklerini dile getirdi.,Arslan, Sendikalar ve Toplu \u0130\u015f S\u00f6zle\u015fmesi Kanunu'na as\u0131l i\u015f ve yard\u0131mc\u0131 i\u015fle ilgili eklenen