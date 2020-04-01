Hakan Ural'dan ağlatan yardım

\u0130n\u015faatlarda i\u015f\u00e7i olarak \u00e7al\u0131\u015fan \u0130brahim Bar\u0131k (41), 25 y\u0131l \u00f6nce amcas\u0131n\u0131n k\u0131z\u0131 Sevda Bar\u0131k (44) ile evlendi. ,Bar\u0131k \u00e7iftinin bu evlilikten 4\u2019\u00fc k\u0131z 2\u2019si erkek 6 \u00e7ocuklar\u0131 oldu. \u00c7ift, k\u0131z \u00e7ocuklar\u0131 Esra Bar\u0131k\u2019\u0131 11 ya\u015f\u0131ndayken 2007 y\u0131l\u0131nda dalak ve karaci\u011fer b\u00fcy\u00fcmesi nedeniyle kaybetti. ,"Evi g\u00f6r\u00fcnce kendimi hayalin i\u00e7erisinde sand\u0131m"\r\nYeni bir evleri oldu\u011fu i\u00e7in mutlu ve huzurlu oldu\u011funu ifade eden Sevda Bar\u0131k, \u201c\u00d6nceki evimle \u015fimdiki aras\u0131nda da\u011flar kadar fark var. \u00d6nceden evimde hijyen yoktu. \u015eimdi \u00e7ocuklar\u0131m\u0131 temiz bir evde tuttu\u011fum i\u00e7in \u00e7ok mutluyum. Bizi mutlu edenlerden Allah raz\u0131 olsun. Bu sevinci, \u00f6nceki \u00e7ocu\u011fuma veremedim ama \u015fimdiki \u00e7ocuklar\u0131ma verdi\u011fim i\u00e7in \u00e7ok mutluyum. Evi g\u00f6r\u00fcnce kendimi hayalin i\u00e7erisinde sand\u0131m. Hala inanam\u0131yorum\u201d diye mutluluktan a\u011flad\u0131.\r\nBaba \u0130brahim Bar\u0131k ise ailesinin \u00e7ok mutlu oldu\u011funu belirterek, \u201cEvimin yap\u0131lmas\u0131 2 bu\u00e7uk ay s\u00fcrd\u00fc. \u0130\u00e7ine girince inanamad\u0131k, hala inanam\u0131yoruz. Hakan Ural ba\u015fta olmak \u00fczere t\u00fcm yard\u0131mseverlerden Allah raz\u0131 olsun\u201d dedi.\r\n,\u00c7iftin \u00e7ocuklar\u0131ndan \u015eule Bar\u0131k (11) ile \u0130brahim Bar\u0131k\u2019\u0131n da (6) ayn\u0131 hastal\u0131\u011fa yakaland\u0131\u011f\u0131n\u0131 \u00f6\u011frenince, aile adeta y\u0131k\u0131ld\u0131.\r\n,\u00c7ocuklar\u0131n\u0131n tedavisi i\u00e7in i\u015finden ayr\u0131lan \u0130brahim Bar\u0131k, ailesiyle birlikte Ankara\u2019ya gitti. 2 y\u0131ld\u0131r \u00e7al\u0131\u015famayan baba Bar\u0131k, bu s\u00fcrede \u00e7al\u0131\u015famad\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in maddi imkans\u0131zl\u0131klarla bo\u011fu\u015fmaya ba\u015flad\u0131. ,\u00c7ocuklar\u0131n tedavisinin ard\u0131ndan Ocak ay\u0131nda Adana\u2019ya d\u00f6nen Bar\u0131k ailesi, kentte ya\u015fanan yo\u011fun ya\u011f\u0131\u015f\u0131n nedeniyle duvarlar\u0131 \u00e7atlayan ve y\u0131k\u0131lma tehlikesi olan evlerini g\u00f6r\u00fcnce \u015foku ya\u015fad\u0131., \u0130ki odal\u0131, \u00fczeri \u00e7inko ile kapl\u0131 evlerinden gidecek ba\u015fka yerleri olmayan Bar\u0131k ailesinin bu dram\u0131 haber yap\u0131l\u0131nca, bu \u00e7a\u011fr\u0131ya sanat\u00e7\u0131 Hakan Ural, destek s\u00f6z\u00fc verdi. Ural verdi\u011fi s\u00f6z\u00fc tutarak aileye yeni bir ev yapt\u0131r\u0131lmas\u0131 i\u00e7in harekete ge\u00e7ti. Ural, Bar\u0131k ailesine, 2 bu\u00e7uk ayl\u0131k bir \u00e7al\u0131\u015fman\u0131n ard\u0131ndan eski evlerini y\u0131kt\u0131r\u0131p yerine yenisini yapt\u0131rd\u0131.,Yard\u0131mc\u0131 olanlara sevgilerini g\u00f6nderdi\u011fini dile getiren \u015eule Bar\u0131k ise, \u201cEvimiz yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in ben de ailem de \u00e7ok mutlu olduk. Eski evimize \u00fcz\u00fclm\u00fc\u015ft\u00fcm ama art\u0131k mutluyuz. Sanki r\u00fcyaym\u0131\u015f gibi geliyor. T\u00fcm yard\u0131mseverlere, Hakan a\u011fabeyime te\u015fekk\u00fcr ediyorum\u201d diye mutluluktan duygulanarak g\u00fc\u00e7l\u00fckle konu\u015ftu.